Tak wygląda główne menu i interfejs konsoli Xbox Series X

Microsoft pochwalił się wyglądem nowego, zunifikowanego interfejsu Xbox, który za jakiś czas pojawi się na konsolach, komputerach osobistych oraz smartfonach. Rozwiązanie będzie gotowe na premierę nowej platformy Xbox Series X, ale trafi także na starsze sprzęty.

Nowa konsola to zupełnie nowe oprogramowanie, nowy interfejs i nowe doświadczenie dla użytkownika. Tak przynajmniej działa to u większości producentów platform do gier. Microsoft postanowił zaproponować inne podejście, unifikując rozmaite ekosystemy na różnych konsolach, komputerach osobistych i smartfonach. W ten sposób powstał nowy interfejs Xbox, który zadebiutuje w niedalekiej przyszłości.

Czołową maszyną oferującą nowy, zunifikowany interfejs będzie Xbox Series X.

Wcześniej pewną namiastkę doświadczenia z nowym środowiskiem otrzymają posiadacze komputerów osobistych i smartfonów. Oficjalne aplikacje Xbox oraz Xbox Game Pass na Windows 10 i Androidzie już teraz posiadają liczne elementy cechujące nadchodzący interfejs. Po premierze Xboksa Series X zaplanowanej na końcówkę 2020 r. wspólne środowisko będzie łączyć komórki, komputery i konsole. Nowy interfejs otrzymają także starsze platformy z rodziny Xbox One.

Ulepszony ekosystem to bardziej płynna ewolucja niż rewolucja. Sklep Microsoftu będzie nieco bardziej przypominał ten z PlayStation 4 (boczna, pionowa belka nawigacyjna stanie się fundamentem). Ekrany i ikony zostaną zbliżone do tego, co już teraz widzimy w aplikacji Xbox Game Pass na Windows 10. Interfejs zachowa czytelność, mieszcząc jednocześnie więcej informacji niż dotychczas. To dobra zmiana, biorąc pod uwagę pewną surowość i zbytnią modularność aktualnego rozwiązania.

Nowy interfejs Xbox będzie także szybszy.

Architekci Microsoftu chwalą się osiągami nowych rozwiązań. W porównaniu do aktualnego oprogramowania na konsoli Xbox One, rozruch maszyny połączony z wejściem do ekranu głównego będzie szybszy o 50 proc. O 1/3 skróci się także czas minimalizacji gry wideo i przejścia do ekranów systemowych. Urwano nawet dwie sekundy podczas uruchamiania Microsoft Store.

Ciekawym rozwiązaniem jest także synchronizacja z aplikacją na smartfonie w czasie rzeczywistym. Dzięki temu podzielimy się zrzutem ekranu wykonanym na konsoli, wpisując treść komentarza na Twitterze czy Facebooku za pomocą dotykowego wyświetlacza komórki. Takie rozwiązanie działa na PS4 i Switchu, ale w środowisku Xboksa ma być bardziej zautomatyzowane, bardziej naturalne i o wiele szybsze.

Kiedy nowy interfejs Xbox trafi na konsole, komórki i PC?

Microsoft chce, aby nowe doświadczenie było dostępne od samego początku na konsoli Xbox Series X. Możemy sądzić, że w tym samym czasie aktualizację oprogramowania otrzymają także platformy z rodziny Xbox One. Biorąc pod uwagę komplementarny charakter ekosystemu, odpowiednie aktualizacje aplikacji na komputerach osobistych oraz smartfonach powinny być powiązane z rynkowym debiutem Xboksa Series X. Microsoft nie podaje jednak żadnych konkretnych dat.



