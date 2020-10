Nikon’s Small World 2020 - zachwycające zdjęcia makro pozwalają zajrzeć w inny świat

Dobre fotografie pokazują codzienny świat w niecodzienny sposób. A dobrzy twórcy potrafią uchwycić zwykłe sytuacje, miejsce tak, że ich nie poznajemy. Trudno o bardziej dosadny przykład takich zdjęć niż prace nagrodzone w konkursie Nikon’s Small World 2020.

Tytuł najlepszego zdjęcia roku przyznano fotografii, ana której znajduje się danio pręgowany - słodkowodna ryba z rodziny karpiowatych. Wykonała je trójka twórców: Daniel Castranova, Brant Weinstein, Bakary Samas.

Fot. Daniel Castranova, Brant Weinstein, Bakary Samas, 1. miejsce w konkursie Nikon's Small World 2020

Co ważne, to nie jest tylko piękna fotografia. To część istotnego odkrycia naukowego. Dzięki niemu udało się dowieść, że ryba ta ma naczynia limfatyczne wewnątrz czaszki, które na zdjęciu można zobaczyć w kolorze pomarańczowym. To nowość dla naukowców, którzy do tej pory uważali, że takie naczynia można zobaczyć jedynie u ssaków. To odkrycie samo w sobie nie miałoby jednak takiej wagi, gdyby nie fakt, że może wspomóc badania nad leczeniem chorób mózgu. Dlaczego?

Jak czytamy na stronie konkursu, ich występowanie u ryb, znacznie łatwiejszych do hodowania, eksperymentowania i fotografowania, mogłoby przyspieszyć i zrewolucjonizować badania związane z leczeniem chorób występujących w ludzkim mózgu, w tym raka i choroby Alzheimera.

Aby stworzyć to dzieło, Castranova wykonał i połączył ponad 350 pojedynczych zdjęć. Fotografia powstała za pomocą obrotowego dysku konfokalnego (cokolwiek to jest).

Wśród laureatów znaleźli się Daniel Knop, za zdjęcie ukazujące rozwój embrionu błazenka (zdjęcie otwierające) oraz Polak Dr. Igor Siwanowicz, któremu udało się sfotografować tarkę ślimaka słodkowodnego. Wśród wyróżnionych są także naukowcy z Polski: Marek Miś, Paweł Błachowicz i Jacek Mysłowki. Gratulujemy!

Fot. Jacek Myslowski, wodopójka, wyróżnienie

Fot. Marek Miś, Dafnia (rozwielitka), wyróżnienie

Fot. Dr. Igor Siwanowicz, język ślimaka słodkowodnego, wyróżnienie

Fot. Dr. Igor Siwanowicz, pchła, wyróżnienie

Fot. Paweł Błachowicz, rozielitka (mikroorganizm wodny), wyróżnienie

Pełną galerię zdjęć można obejrzeć na stronie www.nikonsmallworld.com.

Nikon’s Small World 2020 - najlepsze fotografie makro

Fot. Daniel Knop, studium rozwoju embrionu błazenka, 2. miejsce

Fot. Dr. Igor Siwanowicz, tarka ślimaka słodkowodnego. 3. miejsce

Fot. Dr. Vasileios Kokkoris Dr. Franck Stefani, Dr. Nicolas Corradi, Zarodniki grzyba glebowego, 4. miejsce

Fot. Ahmad Fauzan, ćma bogong, 5. miejsce

Fot. Dr. Robert Markus, Zsuzsa Markus, pylnik rośliny Hebe, 6. miejsce

Fot. Jason Kirk, mikrotubule wewnątrz komórki, 7. miejsce

Fot. Dr. Allan Carrillo-Baltodano, David Salamanca, embrion kameleona, 8. miejsce

Fot. Jason Kirk, Quynh Nguyen, komórki nerwowe (neurony), 9. miejsce

Fot. Ahmad Fauzan, wioślarka z rodzaju Daphnia, 10. miejsce

Fot. Robert Vierthaler, ludzki włos, 12. miejsce

Fot. Justin Zoll, krzyształy powstałe po podgrzaniu roztworu wody i etanolu zawierającego l-glutaminę i beta-alaninę, 13. miejsce

Fot. Özgür Kerem Bulur, chrząszcz z gatunku podryjowatych, 14. miejsce

Fot. Dr. Eduardo Zattara, Dr. Alexa Bely, łancuch samorodnych pierścienic podczas podziału, 15. miejsce

Fot. Alexander Klepnev, włókno nylonu, 16. miejsce

Fot. Anne Algar, owad. z gatunku wioślakowatych, 17. miejsce