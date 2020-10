Jaką lodówkę pod zabudowę wybrać, czyli nie tylko rozmiar ma znaczenie

Dawno minęły czasy, gdy lodówka stanowiła niezależny element wyposażenia naszej kuchni. Dzięki możliwości umieszczenia urządzenia chłodniczego w zabudowie, stało się ono integralną częścią kuchni.

Estetyka to bardzo ważna sprawa, dlatego przy wyborze sprzętu AGD wygląd stawiamy często na równi z funkcjonalnością. W przypadku urządzeń umieszczanych w zabudowie ten problem przestaje być istotny, bo lodówka znika pod frontem meblowym.

Schowanie lodówki pod płytą meblową sprawia, że nie musimy się martwić dostosowaniem wyglądu urządzenia do wystroju kuchni. Bardziej istotne stają się możliwości sprzętu. Warto zadać więc pytanie, na co trzeba zwrócić uwagę podczas zakupu lodówki pod zabudowę?

Lodówka w zabudowie: jaki rozmiar wybrać?

Podczas tworzenia projektu zabudowy kuchennej wykonawca musi brać pod uwagę kilka czynników. Z jednej strony ważne są układ i ustawność kuchni, z drugiej oczekiwania przyszłego jej użytkownika. Najczęściej ten pierwszy czynnik determinuje drugi. Zastanawiając się nad miejscem na lodówkę, trzeba odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: jakiej wielkości ma być urządzenie.

W przypadku sprzętu wolnostojącego pierwotne założenia można najczęściej łatwo skorygować. Jeżeli w toku użytkowania okaże się - na przykład - że wybrana lodówka jest za mała, istnieje możliwość zakupu wyższej, a często nawet szerszej. Gdy mamy do czynienia z zabudową, taka modyfikacja jest bardziej skomplikowana, bo potencjalna zmiana preferencji może wymagać kosztownych przeróbek.

Typowa lodówka pod zabudowę ma najczęściej około 180 cm wysokości. W moim przypadku okazało się to zbyt mało, choć nie mam wieloosobowej rodziny. Jestem tym rodzajem klienta, który preferuje większe, a rzadsze zakupy, dlatego niezbędna ilość miejsca w lodówce jest dla mnie istotna. Tym samym dla mnie rozmiar ma znaczenie.

Firma Beko wylicza, że jej lodówka do zabudowy BCNA306E3SN, mierząca aż 193 cm ma 20 proc. więcej pojemności przy zachowaniu standardowej szerokości 54 cm. Pojemność urządzenia wynosi 306 l.

Jeżeli nie potrzebujemy tak wiele, możemy zdecydować się na wysokość 177,5 cm w modelu BCNA275E31SN o pojemności 275 l.

Z wielkością wiąże się jeszcze jeden czynnik. Podczas projektowania zabudowy należy pamiętać o zapewnieniu lodówce wystarczającej wentylacji, czyli odprowadzania ciepła wygenerowanego podczas pracy. Ważna jest przede wszystkim odległość od tylnej ściany – minimum 4-5 cm. Niewskazane jest również, by lodówka znajdowała się w pobliżu kaloryfera czy okna z dużym nasłonecznieniem. Warto też zadbać, by została ustawiona w zasięgu źródła zasilania w energię elektryczną.

Ostatni czynnik związany z ustawieniem lodówki to kwestia strony, w którą powinny otwierać się drzwi. Obie wspomniane wyżej chłodziarko-zamrażarki Beko oferują możliwość ich przełożenia.

Lodówka lodówce nierówna – funkcje mają znacznie

Lodówka ma chłodzić. Co to oznacza w praktyce? Że po wyjęciu z niej produktu spożywczego ma on być świeży i nie tylko nadawać się do spożycia, ale zapewniać odpowiednie walory smakowe.

Lodówki Beko pod zabudowę oferują technologie, które wyróżniają je w powyższym względzie.

Pierwsza z nich została nazwana Harvest Fresh. W dosłownym tłumaczeniu na język polski („świeże niczym po zebraniu”) znajduje się klucz do tego, jak działa funkcja. Dzięki niej warzywa i owoce są świeże, jak w chwili ich zebrania (oczywiście pod warunkiem, że kupiliśmy je w takim stanie).

Na czym to polega? Lodówka imituje 24-godzinny cykl słoneczny za pomocą trzech kolorów światła: zielonego, niebieskiego i czerwonego. W cyklu tym brany jest również pod uwagę okres ciemności. Innymi słowy, w specjalnej szufladzie przeznaczonej do tego celu, warzywa i owoce mają zapewnione warunki świetlne zbliżone do naturalnych.

Po co to wszystko? Po pierwsze, by zapewnić dłuższą świeżość. Z badań przeprowadzonych przez producenta wynika również, że owoce i warzywa przechowywane w szufladzie Harvest Fresh znacznie dłużej zachowują wysoki poziom witamin A i C, dodatkowo technologia EverFresh+ powoduje, że owoce i warzywa są świeże do 30 dni.

Kolejnym wyróżnikiem lodówek Beko w zabudowie jest funkcja NeoFrost.

Zapewne korzystając ze swoich chłodziarko-zamrażarek spotkaliście się ze zjawiskiem przeczącym obietnicy producenta. Ja niestety regularnie widywałem oblodzenie na tylnej ściance swojej lodówki, chociaż była ona wyposażona w funkcje No Frost.

W urządzeniach Beko jest inaczej - dzięki rozdzieleniu obiegów powietrza dla chłodziarki i zamrażarki. Oprócz skuteczniejszego zapewnienia optymalnej temperatury, NeoFrost zapobiega przenoszeniu się zapachów między produktami i ich wysuszaniu. Koniec zatem z naleśnikami o zapachu ryby, ale także z wysuszoną wędliną czy serem. Dzięki NeoFrost chłodzenie ma być również 2 razy wydajniejsze.

Wyższe modele lodówek pod zabudowę Beko (te mierzące 193 cm) mają metalową tylną ściankę. Zapewnia ona większą wydajność chłodzenia z racji właściwości metalu, który znacznie dłużej utrzymuje temperaturę niż plastik.

Jaką lodówkę pod zabudowę wybrać?

Wybór lodówki pod zabudowę nie jest specjalnie skomplikowany, bo już na początku projektowania kuchni określamy niezbędne jej parametry. Nabywając chłodziarko-zamrażarkę możemy skupić się więc przede wszystkim na jej funkcjonalności i możliwościach.

Jak widać na opisanych przykładach dwóch lodówek Beko, praca dzisiejszego sprzętu chłodniczego nie ogranicza się do zapewnienia produktom żywnościowym wystarczająco niskiej temperatury. Takie urządzenia potrafią znacznie więcej, nie tylko wydłużając świeżość żywności, ale i sprawiając, że jest ona bardziej apetyczna.



Tekst powstał we współpracy z firmą Beko