60 satelitów Starlink trafi dzisiaj na orbitę. Będą widoczne z Polski

Ewidentnie SpaceX wrócił do pełnych mocy przerobowych. Równo dwa tygodnie po ostatnim starcie, dzisiejszego wieczoru wystartuje kolejna paczka satelitów Starlink. Co ciekawe, tym razem znowu będzie szansa, aby rzucić okiem na satelity tuż po starcie.

Start Falcona 9 z satelitami zaplanowany jest na godzinę 20:19 polskiego czasu (18:19 UTC). Tym razem w ramach misji Starlink-13 rakieta wyniesie na orbitę 60 satelitów megakonstelacji Starlink. W przeciwieństwie do poprzednich lotów, tym razem na pokładzie nie ma żadnych satelitów firm trzecich. Po starcie na orbicie będzie znajdowały się już 743 satelity Starlink.

Dzisiejszy start będziecie mogli obejrzeć na żywo poniżej.

Dzisiejszy zestaw satelitów zostanie wyniesiony na orbitę przez pierwszy człon, który w maju wyniósł na orbitę dwójkę astronautów Boba Behnkena oraz Douga Hurleya, którzy następnie spędzili ponad dwa miesiące na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W międzyczasie ten sam pierwszy człon rakiety zdołał już zrealizować jeszcze jedną dodatkową misję – w lipcu wyniósł on na orbitę koreańskiego satelitę wojskowego.

Aktualnie prognozy pogody w Centrum Kosmicznym im. Kennedy’ego na Florydzie wskazują na 60 proc. szans na start. Jeżeli natomiast do startu dojdzie, to już dwadzieścia minut później będziemy w stanie zobaczyć satelity Starlink na polskim niebie. Najlepsze warunki obserwacyjne tradycyjnie będą mieli mieszkańcy południowo-zachodniej części Polski. Poniżej przedstawiam mapki ułatwiające znalezienie miejsca, w którym satelity pojawią się na niebie.

Starlink-13 nad Poznaniem

Źródło: Heavens-above

Starlink-13 nad Sosnowcem

Źródło: Heavens-above

Starlink-13 nad Warszawą

Źródło: Heavens-above

Jednocześnie warto zauważyć, że wciąż można na niebie obserwować satelity wyniesione na orbitę 3 września. Przez ostatnie dwa tygodnie satelity oddaliły się od siebie, ale wciąż podążają jeden za drugim i nadal można je obserwować. Jeżeli macie dzisiaj dużo czasu, to jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, możecie dzisiaj zobaczyć satelity z misji Starlink-12 po godzinie 4:00 nad ranem. Gdzie patrzeć? Mapki poniżej.

Starlink-12 nad Poznaniem

Źródło: Heavens-above

Starlink-12 nad Sosnowcem

Źródło: Heavens-above

Starlink-12 nad Warszawą

Źródło: Heavens-above

Głównym celem konstelacji Starlink jest dostarczanie internetu do każdego miejsca na świecie. Pierwsze publiczne testy usługi rozpoczną się po kolejnych dwóch misjach, jeszcze w 2020 roku. Mimo to już pierwsze prywatne testy Internetu dostarczanego przez satelity są bardzo optymistyczne. Jak poinformowała niedawno Kate Tice, przedstawicielka firmy SpaceX, Starlink zapewnia łącze o przepustowości nawet 100 Mb/s. Jeżeli faktycznie takiej jakości sygnał będzie dostępny na całym świecie to będzie to spora rewolucja, szczególnie na obszarach, w których obecnie dostęp do Internetu jest ograniczony lub wprost nie istnieje.