Wreszcie możemy zmienić domyślną przeglądarkę w iOS 14 z Safari na Chrome’a. Poradnik krok po kroku

Jedną z najważniejszych nowości w iOS 14 jest możliwość zmiany domyślnej przeglądarki internetowej z Safari na np. Chrome’a. Podpowiadamy, jak to zrobić.

iOS 14 oraz bazujący na nim iPadOS 14, które po kilku miesiącach testów zostały właśnie oficjalnie udostępnione, przynoszą wiele istotnych zmian. Wśród nich jest tzw. szufladka aplikacji na telefonach oraz nowe widżety na smartfonach i tabletach, ale jedną z najważniejszych z nich jest możliwość zmiany domyślnych programów do przeglądania internetu oraz obsługi poczty.

Domyślna przeglądarka w iPhonie — jak ją zmienić?

Klienci firmy Apple, którzy zdecydowali się na zakup produktów z systemami iOS oraz iPadOS, aż do teraz byli zmuszani do korzystania z przeglądarki internetowej producenta. Co prawda w App Storze dostępne były inne przeglądarki, ale co z tego, skoro nie można ich było ustawić jako programy domyślne w obrębie całego systemu (a do tego nie mogą korzystać ze swoich silników i są de facto tylko nakładkami na Safari)?

Teraz, wraz z iOS 14 oraz iPadOS 14, nadchodzą jednak wreszcie zmiany i tak jak w przypadku silników wszystko na razie pozostaje po staremu, tak przynajmniej w kwestii wyboru domyślnych aplikacji klienci otrzymali wybór. To wiekopomne wydarzenie, gdyż najwierniejsi klienci Apple’a na możliwość ustawienia np. Chrome’a jako podstawowego programu do otwierania linków, czekali grubo ponad dekadę.

Aby zmienić domyślny program otwierający linki, wystarczy wejść w Ustawienia.

Na liście aplikacji odszukać program, który chcemy ustawić jako domyślny — takowym jest np. Chrome.

Po wejściu do podmenu wystarczy dotknąć pozycji podpisanej Domyślna przeglądarka i wybrać żądany program z listy.

Warto przy tym tylko zauważyć, że twórca przeglądarki musi ją zaktualizować z myślą o nowej funkcji, co w przypadku Chrome’a nastąpiło na kilka dni przed premierą iOS 14 oraz iPadOS 14. Czekamy teraz na twórców innych przeglądarek, aż pójdą w ślady Google’a.

Warto przy tym zauważyć, że w iOS 14 i iPadOS 14 na iPhone’ach i iPadach można w analogiczny sposób można zmienić również domyślny program pocztowy. Tak samo jednak jak w przypadku przeglądarek, tak i twórcy aplikacji muszą zadbać o to, by były one zgodne z nową funkcją.



