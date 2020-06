Mam już te widżety na iPhonie. iOS 14 - pierwsze wrażenia

Podczas WWDC Apple pokazał nowe systemy operacyjne. Spędziłem kilka dni z iOS-em 14 na iPhonie i zamierzam o tym opowiedzieć.

iOS 14 budzi we mnie tak mieszane uczucia, że od kilku minut wpatruję się w czarny ekran edytora tekstu iA Writer, zastanawiając się jak zacząć.

Broń boże, nie jestem malkontentem zamkniętym na nowości i zmiany. Wręcz przeciwnie, od lat staram się testować nowego iOS-a (a od niedawna również iPadOS-a) jeszcze w wersji beta. iOS-a 14 zainstalowałem z typowym dla siebie, czyli sporym entuzjazmem, ale po kilku dniach używania nie stałem się jego wielkim fanem.

Gwoli kronikarskiej dokładności: pierwszą developerską wersję iOS 14 zainstalowałem na iPhonie 11 Pro Max.

Telefon do testów najnowszego systemu operacyjnego Apple'a wypożyczył sklep x-kom.

iOS 14: nowe widżety upodobniają system do Androida.

Trudno nie zacząć opisu iOS-a 14 od widżetów. Nowy ekran początkowy, którego widżety i funkcja App Library są częścią, to najważniejsza tegoroczna zmiana.

Przewrotnie rozpocznę od emocji, a raczej ich braku: nie czekałem na widżety na home screenie, a gdy korzystałem z Androida jedynym mi bliskim, był ten od pogody.

Jeżeli chcemy dodać widżet na ekranie początkowym musimy zrobić to, co na Androidzie, czyli przytrzymać dłużej ekran. Naszym oczom ukaże się charakterystyczna trzęsawka ikon aplikacji, a nowością jest plusik w lewym górnym rogu.

iOS 14 - widżety

Po dotknięciu plusa, zobaczymy galerię dostępnych widżetów.

iOS 14 - galeria widżetów

Inną metoda dodania widżetu jest przeciągnięcie go z widoku Dzisiaj.

Lista jest obecnie dość uboga, ale wynika to z faktu, że widzimy widżety stworzone przez Apple'a. Liczba ta zapewne zwiększy się, gdy developerzy zaoferują własne widżety.

Póki co, mamy kilkanaście możliwości. Najciekawsza z nich to stos inteligentny (ciekawe, czy w pakiecie jest samozapłon - wybaczcie suchara). Po przytrzymaniu go, umieścimy na ekranie karuzelę kilku widżetów, które będą obracać się automatycznie i dostosowują się do pory dnia.

Listę możemy przesuwać ręcznie w górę i w dół. Są na niej: sugestie Siri, Pogoda, Zdjęcia, Kalendarz, Notatki, Mapy i Muzyka. Kolejność możemy zmieniać.

iOS 14 - stos inteligentny widżetów

Oprócz tego możemy na ekranie początkowym pojedynczo dodawać inne widżety.

iOS 14 - dostępne widżety

Na uwagę zasługują sugestie Siri. To widżet, który w jednej ze swoich wersji będzie zawierał sugestie aplikacji do uruchomienia.

iOS 14 - widżet sugestie Siri

Na podstawie naszego użycia, system nauczy się, które aplikacje podpowiadać. Brzmi świetnie i naprawdę cieszyłbym się tą funkcją, gdyby nie fakt, że podobną mądrością miało się wykazywać tzw. Inteligentne udostępnianie w iOS 13, podpowiadając, za pośrednictwem której aplikacji mam wysłać zdjęcie lub dokument. Po blisko roku mój iPhone średnio-dobrze podpowiada aplikacje i w 6 na 10 przypadkach musze szukać ich poza listą sugerowanych.

Widżet prezentuje 8 ikon aplikacji, które różnią się tylko jednym szczegółem od typowej siatki aplikacji na ekranie początkowym - mają nieco bardziej wyszarzone nazwy.

iOS 14 - widżety sugestie Siri

Widżety mogą mieć różne wielkości. Na przykład pogoda jest prezentowana w kwadracie mniej więcej wielkości 4 ikon aplikacji, w 2 razy szerszym prostokącie i w dużym kwadracie zajmującym pół ekranu.

iOS 14 - wielkość widżetów

iOS 14: App Library (Biblioteka aplikacji)

App Library lub Biblioteka aplikacji to druga sztandarowa nowość związana z ekranem początkowym w iOS 14.

Gdy na ostatnim ekranie z ikonami aplikacji przesuniemy w lewo palcem, zobaczymy widok folderów posegregowanych w różne kategorie.

iOS 14 - biblioteka aplikacji

iOS sam przyporządkowuje ikony do takich kategorii jak biurowe, social, rozrywka, narzędzia, kreatywność, lifestyle, czytanie, zdrowie, edukacja, gry czy inne.

Na samej górze znajdują się wyszukiwarka aplikacji. Po wejściu w nią zobaczymy alfabetyczną listę wszystkich programów. Pod polem wyszukiwania znajdziemy cztery sugerowane aplikacje i cztery ostatnio dodane.

W każdym z folderów kategorii zobaczymy 3 najczęściej używane aplikacje. Możemy też wywołać listę wszystkich aplikacji przyporządkowanych do danego inteligentnego folderu.

iOS 14 - biblioteka aplikacji

O ile początkowy opis nie brzmi zachęcająco, to teraz dochodzimy do najważniejszej możliwości, jaką daje Biblioteka aplikacji - sprzątania ekranu początkowego.

Żeby to zrobić, należy przytrzymać ekran początkowy, a następnie dotknąć kropek na dole (nad dokiem), pokazujących liczbę ekranów. Następnie odznaczamy widoczne ekrany. Zostawić musimy tylko jeden.

iOS 14 - edycja stron

Możemy na nim umieścić widżety lub ikony najważniejszych dla nas aplikacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pozostał pusty, choć nie potrafię odpowiedzieć na pytanie w jakim celu.

iOS 14 - pusty ekran początkowy

Reszta aplikacji zostanie schowana w Bibliotece aplikacji. Co istotne, z poziomu ustawień możemy sprawić, że nowe aplikacje pobrane na iPhone'a będą pojawiać się tylko w Bibliotece aplikacji.

iOS 14: Picture in Picture.

Jeżeli chcemy na ekranie iPhone'a oglądać wideo wielkości znaczka pocztowego, iOS 14 nam na to pozwoli. W systemie pojawiła się funkcja obraz w obrazie, znana z iPada. Miniaturkę możemy wywołać np. podczas rozmowy przez FaceTime lub oglądania wideo.

iOS 14 - funkcja obraz w obrazie

iOS 14: Aplikacje domyślne.

Ilekroć pisaliśmy o zaletach i wadach przesiadki z Androida na iOS, w komentarzach niemal zawsze padał argument użytkowników, którzy wykluczali taką przesiadkę z powodu braku możliwości ustawienia aplikacji domyślnych.

Co prawda, niektóre aplikacje (np. Google'a) oferowały namiastkę tej funkcji, umożliwiając ustawienie wewnątrz nich domyślnego oprogramowania do poczty czy przeglądarki, tak w szerokim spektrum funkcji systemowych była to tylko proteza.

W tej beczce miodu, jaką jest zmiana polityki Apple'a, znalazła się łyżka dziegciu. Owszem, możemy zmienić domyślne aplikacje, ale tylko dla dwóch kategorii: przeglądarki i klienta poczty elektronicznej.

Śmiało można gdybać, że wdrożenie takiej możliwości nie ma związku z otwartością decydentów firmy z Cupertino, ale ma raczej dostarczać dowodów w ewentualnych postępowaniach antymonopolowych.

iOS 14: nowości w aplikacji Wiadomości.

Aplikacja Wiadomości doczekała się kilku przydatnych funkcji. Po pierwsze w jej nowej odsłonie możemy przypinać odbiorców. Konwersacje z nimi znajdą się na samej górze, a dostęp do nich zyskamy po kliknięciu w awatar.

iOS 14 - Wiadomości

Żeby przypiąć konwersację należy przesunąć palcem w prawo. Dokładnie w ten sam sposób, w jaki przypina się notki w aplikacji Notatki.

Czaty grupowe pozwalają teraz na nadawanie im nazw i wybranie ikony czatu. Znacznie bardziej przydatna może się okazać możliwość wzmiankowania konkretnego użytkownika podczas rozmowy.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że nowych możliwości personalizacji dostarczą również Memoji. Pojawiły się nowe nakrycia głowy, wzory okularów, ale też maseczki przydatne naszemu Memoji w czasie pandemii.

iOS 14 - Memoji

iOS 14: Siri będzie mądrzejsza.

Siri będzie się pojawiać teraz dyskretniej po wywołaniu jej. Zamiast zakrytego w całości ekranu, zobaczymy ikonę Siri na samym dole (pod warunkiem, że nie porozumiewamy się z asystentką klawiaturą, ale wywołujemy ją głosowo).

iOS 14 - Siri

Odpowiedź też będzie pojawiać się nie na całym ekranie, ale ma formę banneru

iOS 14 - Siri

Apple obiecuje, że zaletą poprawionego asystenta głosowego ma być przede wszystkim większa baza wiedzy. Zamiast odsyłać nas do konkretnych witryn internetowych, ma po prostu znać więcej odpowiedzi na pytania. Ile? Podobno 20 razy więcej niż 3 lata temu. Oczywiście w językach, które obsługuje. Niestety nie w polskim.

iOS 14: nowe funkcje przeglądarki Safari.

Safari oferuje teraz użytkownikowi raport prywatności, z którego ten dowie się, z jakich trackerów korzystają witryny. Żeby otrzymać taki raport należy kliknąć w ikonkę po lewej stronie paska adresu i z okna dialogowego wybrać Tracking report.

Safari pokaże przed iloma skryptami śledzącymi „uchroniło” użytkownika oraz zapewni statystyki dla witryn i konkretnych trackerów.

Safari w iOS 14 pozwala też na tłumaczenie witryn. Oczywiście nie w języku polskim.

iOS 14: App Clips, czyli namiastka aplikacji.

Czasem chcemy skorzystać z jakiejś funkcji, ale nie uśmiecha nam się pobieranie całej aplikacji. Problem ten rozwiąże funkcja App Clips, z której póki co nie udało mi się skorzystać.

Klip aplikacji pozwoli np. na wypożyczenie hulajnogi bez instalowania aplikacji. Funkcję wywołamy skanując kod QR. Możliwe będzie też używanie tagów NFC lub specjalnego kodu stworzonego przez Apple'a.

iOS 14 - App Clips

iOS 14: drobne nowości, które cieszą szczególnie.

Powiadomienie o połączeniu w formie banneru.

Gdy ktoś do nas dzwoni, cały ekran zasłania okno połączenia. O ile jest to zasadne, gdy telefon mamy w kieszeni, denerwuje podczas korzystania np. z przeglądarki. W iOS 14 pojawi się kompaktowy baner połączenia.

iOS 14 - powiadomienie o połączeniu przychodzącym

Tapnięcie w plecki iPhone'a wywołuje reakcję.

W menu Dostępność -> Dotyk dodano nową funkcję Stuknięcie w tył. Po jej wybraniu możemy skonfigurować, co będzie się działo, gdy dwukrotnie i trzykrotnie stukniemy w plecki iPhone'a.

Lista funkcji jest spora:

W ten sposób możemy np. blokować ekran lub robić zrzuty ekranu. Funkcja działa i wywołamy ją również wtedy, gdy iPhone jest w etui. Niestety są też minusy - wielokrotnie zdarzyło mi się wywołać ją zupełnie przypadkowo.

Ikona korzystania z mikrofonu i aparatu.

To chyba najmniejsza widoczna gołym okiem nowość w iOS 14 - to dosłownie. Gdy korzystamy z aplikacji używającej mikrofonu lub kamery, w prawym górnym rogu, nad wskaźnikiem zasięgu zobaczymy małą kropkę. Informuje nas ona użyciu mikrofonu (pomarańczowa) lub kamery (zielona).

Dodatkowo w centrum sterowania zobaczymy informację, jakie funkcje zostały użyte.

Ustawienia rozdzielczości nagrań wideo w aplikacji aparat.

Trudno uwierzyć, że tej funkcji nie było wcześniej. W iOS 14 z poziomu aplikacji aparatu (a nie ustawień) możemy wybrać w jakiej jakości wideo chcemy nagrywać.

iOS 14: Nowości, z których nie skorzystamy w Polsce (lub skorzystamy w ograniczonym zakresie).

Mapy Apple przyjazne dla rowerzystów.

W iOS 14 wprowadzono nowe funkcje w Mapach. Wśród nich wymienić trzeba wskazówki dla rowerzystów czy planowanie trasy przejazdu pojazdem elektrycznym z uwzględnieniem stacji ładujących po drodze. Inną nowością, której raczej nie doczekamy się szybko w Polsce są przewodniki po miastach (póki co dotyczą San Francisco, Nowego Jorku, Londynu i Los Angeles).

Tłumacz Apple'a.

iPhone'y otrzymały w tym roku nową aplikację od producenta. Tłumacz przypomina interfejsem analogiczną aplikację Google'a. Oferuje kilkanaście języków bez polskiego.

iOS 14 - aplikacja Tłumacz

iOS 14: które iPhone'y dostaną aktualizację?

iOS-a 14 zainstalujemy już na iPhonie 6s zaprezentowanym w 2015 r. System trafi na następujące urządzenia: Phone'a 6s, iPhone'a 6s Plus, iPhone'a SE (2016), iPhone'a 7, iPhone'a 7 Plus, iPhone'a 8, iPhone'a 8 Plus, iPhone'a X, iPhone'a XR, iPhone'a XS, iPhone'a XS Max, iPhone'a 11, iPhone'a 11 Pro, iPhone'a 11 Pro Max, iPhone'a SE (2020) i iPoda Touch 7. gen.

iOS 14: czy warto instalować betę.

Zawsze odradzam instalację wersji beta systemów operacyjnych na urządzeniach, z których korzystamy na co dzień. W przypadku iOS-a 14 odradzam jeszcze bardziej niż zwykle.

iPhone 11 Pro Max pod kontrolą pierwszej developerskiej wersji iOS-a 14 restartuje się, ma problemy z transmisją danych komórkowych, zamraża ekran. Liczba błędów jest bardzo duża, co oczywiście zrozumiałe w przypadku wersji beta.

Jeżeli nie możecie wytrzymać, poczekajcie chociaż na publiczną betę, ta powinna pojawić się w lipcu i zawierać mniej błędów. Najlepiej wstrzymać się jednak kilka tygodni do chwili, gdy Apple naprawi najpoważniejsze usterki.