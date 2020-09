Aplikacja IKO od Pekao BP działa już na smartfonach Huaweia bez usług Google'a. Można ją pobrać z App Gallery

Aplikacja banku Pekao BP działa już na smartfonach Huaweia bez dostępu do usług Google'a. IKO, bo tak nazywa się ten program, można na nie pobrać bezpośrednio z Huawei AppGallery.

Najnowsze smartfony marki Huawei z powodu wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami pozbawione są usług Google’a, ale jeden z największych producentów telefonów na świecie się nie poddaje. Aplikacje na jego urządzenia można pobierać ze sklepu Huawei AppGallery.

Oferta oficjalnego repozytorium aplikacji na smartfony Huaweia poprawia się z tygodnia na tydzień, gdyż ich producent dba o dobre relacje z lokalnymi partnerami. Dzięki temu oprócz takich programów jak Allegro czy EmpikGO w ofercie pojawiły się aplikacje banków — był jednak mały haczyk.

IKO od Pekao BP na smartfony marki Huawei bez usług Google’a

Z początku, chociaż programy do np. nawigacji, zamawiania taksówek lub przewodu osób oraz do obsługi bankowości online faktycznie trafiły do repozytorium Huaweia, to były to kopie 1:1 wersji ze sklepu Google Play, a tym samym i tak wymagały usług Google’a. Odpowiedzialni za nie programiści musieli temu w jakiś sposób zaradzić.

W przypadku banku Pekao BP to się już udało i otrzymaliśmy informację, że aplikacja banku o nazwie IKO została już odcięta od google’owej pępowiny. Przed chwilą udało mi się to samodzielnie potwierdzić — program rzeczywiście faktycznie można już zainstalować oraz uruchomić na urządzeniu pozbawionym dostępu do Google Play Services.

Klienci pozostałych banków, takich jak np. Pekao24 czy Mbank, muszą teraz uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż w przypadku ich aplikacji pojawią się stosowne aktualizacje. W wielu przypadkach zostały one jednak już dawno temu oficjalnie zapowiedziane, więc jest spora szansa, że stosowne uaktualnienia pojawią się lada moment.