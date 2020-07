Nasze pociechy rozróżniają ruchy cząsteczek fosfolipidów, znają strukturę elektronową fosgenu i opisują budowę geologiczną Islandii. Nie wiedzą jednak jak działają podatki, jak oszczędzać i jak inwestować pieniądze. Tym większe znaczenie mają takie projekty jak PeoPay KIDS, uczące podstaw racjonalnego i odpowiedzialnego gospodarowania środkami.

Aż 21 proc. dorosłych Polaków nie wie, że płaci podatki. Tak wynika z raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, uwzględniającego badania Uniwersytetu Warszawskiego. Nikłe pojęcie o ekonomii i finansach to efekt m.in. szkolnej edukacji. Bardzo szerokiej i bardzo zróżnicowanej, ale często nie uwzględniającej tej podstawowej, praktycznej wiedzy. Po opuszczeniu murów szkoły wiemy jak liczyć elektrony walencyjne, ale nie potrafimy rozliczyć PIT-u.

Dlatego tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat edukować dzieci z zakresu finansów.

Nic nie rozwija tak jak własna praktyka i własne doświadczenie. Dlatego przygodę dziecka ze światem finansów warto zacząć już jak najwcześniej. Oczywiście w przystępny, dostosowany do zdolności poznawczych młodego człowieka sposób. Z wielką satysfakcją widzę, że książki uczące fundamentalnych podstaw ekonomii, zarządzania i oszczędzania coraz cześciej pojawiają się w dziecięcych działach księgarni. Obserwuję, jak tworzone są quizy ekonomiczne dla najmłodszych. Rodzicom oferowane są z kolei szkolenia i poradniki dotyczącego tego, jak rozmawiać o finansach z pociechami.

Idziemy w dobrym kierunku, ale nauka ekonomii nie powinna kończyć się na kolorowych książkach ze świetnymi rysunkami, ani na teoretycznych rozmowach rodzicielskich. Najważniejsza zawsze była, jest i będzie praktyka. Jeśli dziecko nie wyda tygodniowego kieszonkowego w kilka sekund, nigdy nie zrozumie czym jest oszczędzanie i dozowanie gratyfikacji. Nie ma lepszego sposobu na zrozumienie oprocentowania lokaty, niż kilkanaście dodatkowych złotych nieoczekiwanie pojawiających się na koncie dziecka.

Z tych powodów każdy rodzic i każdy opiekun powinien zainteresować się takim rozwiązaniem jak PeoPay KIDS.

PeoPay KIDS nie jest po prostu kolejnym kontem dla młodych, jakich wiele na naszym rynku usług finansowych. To projekt wysoce edukacyjny. Pełniący zarówno rolę praktycznego menadżera konta z dedykowaną kartą płatniczą, jak również świetnej, stworzonej z myślą o dzieciach platformy edukacyjnej. Za jej pomocą dzieci zarządzają własnym kieszonkowym, ale również poznają podstawowe mechanizmy ekonomiczne. Praktyka, edukacja i przyjemności w jednym. Aplikacja od miesiąca znajduje się w App Store i Google Play, zbierając świetne oceny (aktualnie 4,6 na 5):

Myślałem dwa lata temu aby bank stworzył taką usługę dla dzieci. Teraz jest! Działa i wygląda świetnie. Córka lat 9 zachwycona że wkracza w prawdziwy świat banku i aplikacji. Do tego apka działa na starym prawie 10 letnim iPhonie 5C! Gluteus 79

Na razie super ale długo nie korzystamy. Małe kwoty, które dziecko dziennie może wydawać. Uczy się gospodarowania własnymi pieniędzmi. Mama siedmiolatka

Żubr i złotówka, czyli oprawa której nie powstydziłaby się animacja dla dzieci.

PeoPay KIDS wyróżnia się na tle stosu usług finansowych filozofią wykonania. To pierwsza aplikacja, która jest w pełni dla dzieci. Nie dla dorosłych. Nie dla nastolatków. Chodzi o pociechy z przedziału wiekowego od 6 do 13 lat, które dopiero uczą się świadomości i wartości pieniądza, a także powiązanych z nim mechanizmów. Stąd wyjątkowa i niepowtarzalna oprawa, z wykorzystaniem bajkowych postaci, pod które głos podkładają serialowi profesjonaliści.

Żubr, złotówka i lis zachowują się jak postaci z bajek. W ciekawy i zrozumiały sposób tłumaczą podstawy ekonomii. Wyjaśniają jak działa skarbonka (konto oszczędnościowe) oraz portfel powiązany z kolorową, dedykowaną kartą płatniczą. Edukują czym jest przelew, dlaczego warto oszczędzać i czemu nie należy od razu wydawać kieszonkowego. Sympatyczne stworki uczą szacunku do pieniądza, a także rozsądnego gospodarowania zasobami, z uwzględnieniem czasu oraz nadchodzących wydatków. Wszystko to podane w formie zrozumiałej dla dziecka od 6 roku życia.

Kieszonkowe, skarbonki i realizacja dziecięcych marzeń.







Fundamentem działania PeoPay KIDS jest zarządzanie kieszonkowym, którego wysokość jest ustalana przez mamę lub tatę. Dziecko może wybrać, jak wykorzysta środki. Może je włożyć do portfela, który pod kolorową oprawą graficzną jest tak naprawdę Kontem Przekorzystnym z oferty Banku Pekao. Środki w portfelu mogą zostać przeznaczone na zakupy kartą (od 20 do 50 zł dziennie, rodzic ustala stawkę), ale także na wykonanie przelewu czy doładowanie smartfonu. Obie te operacje również potwierdza rodzic z poziomu własnego panelu Pekao24 bądź aplikacji PeoPay.

Pociecha może również wrzucić cyfrowe kieszonkowe do skarbonki. Ta jest niczym innym jak rachunkiem oszczędnościowym Mój Skarb, znajdującym się w ofercie Banku Pekao. Taka skarbonka to 2% przez 4 pierwsze miesiące, z limitem do maksymalnie 3000 zł. Nie ma co przesadnie rozpieszczać naszego podopiecznego. Praktycznym dodatkiem jest możliwość rozbicia skarbonki na poszczególne cele, np. prezent urodzinowy dla mamy, wymarzony zestaw LEGO i nowa gra wideo.

Najważniejsze jest to, że kieszonkowe (może być realizowane w formie stałego zlecenia, co tydzień, z konta rodzica) można wykorzystać na kilka sposobów. Pieniądze można wydać, ale znacznie ciekawsze jest odkładanie ich do skarbonki na jakiś większy cel. Dziecko ma pełną dowolność w podejmowaniu tych decyzji, zarządzając własnym przychodem. Żubr, lis i złotówka z chęcią wytłumaczą, jakie pociecha ma możliwości, wykorzystując do tego bajkowy, przyjazny dubbing i proste słownictwo. Wirtualni przyjaciele zawsze doradzą, służąc pomocą o każdej porze dnia i nocy.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo i dyskretna kontrola.

Chociaż PeoPay KIDS jest aplikacją wyłącznie dla najmłodszych, mama i tata mają pełną kontrolę nad rachunkiem swojego dziecka, z poziomu panelu Pekao24 lub aplikacji PeoPay. Po pierwsze, to oni ustalają dzienny limit na karcie kolorowej karcie płatniczej: od 20 do 50 zł. Po drugie, to oni zatwierdzają wszystkie przelewy czy doładowania komórki, za pośrednictwem własnej aplikacji mobilnej.

Rodzice mają możliwość dyskretnego podejrzenia, jak zarządza pieniędzmi ich pociecha. Opiekunowie nogą zobaczyć, czy dziecko próbuje oszczędzać środki, a także jak mu to wychodzi. Po kilku dniach lub tygodniach takich obserwacji wiemy już, na co zwrócić dziecku uwagę, co zaproponować i przed czym ostrzegać. Jednocześnie sam podopieczny nie ma poczucia bycia kontrolowanym. Wręcz przeciwnie. Czuje, że dostał wolną rękę i może sam dysponować swoimi środkami. Tak jak dorośli.

Teraz 250 zł na start. Jak skorzystać z PeoPay KIDS i ile to kosztuje?

Kod aktywacyjny PeoPay KIDS można zdobyć w panelu rodzinnym aplikacji PeoPay. Oznacza to, że ze świetnego programu mogą skorzystać wszyscy podopieczni klientów Banku Pekao. Warto dodać, że obsługa PeoPay KIDS nic nie kosztuje. Zarówno portfel (Konto Przekorzystne) jak i skarbonkę (rachunek Mój Skarb) prowadzimy za zero złotych. Nic nie kosztuje także wypłata gotówki z bankomatów w kraju i krajowe przelewy. Wydanie karty płatniczej również jest darmowe, tak samo jak jej obsługa. Do tego dziecko może sobie wybrać jeden z pięciu kolorowych wzorów na karcie. Żubr zdecydowanie wymiata.

Rozpoczynając promocję swojego unikalnego rozwiązania, Bank Pekao oferuje do 250 zł na start: 100 zł za otwarcie Konta Przekorzystnego w aplikacji PeoPay lub na stronie internetowej do 30 września 2020 r., drugie 100 zł za skuteczne polecenie konta innemu klientowi poprzez dedykowane rozwiązanie Polecam Przekorzystnie, a także 50 zł dla dziecka. W tym miejscu zapoznacie się ze szczegółowymi warunkami promocji.

Jednocześnie Bank Pekao rozpoczyna kampanię na temat edukacyjno-ekonomicznego projektu. Bank adresuje ją do rodziców, zachęcając ich do ekonomicznej edukacji swoich pociech. Pekao angażuje się w promocję proedukacyjnych postaw opiekunów, mających na celu przygotowanie dzieci do zarządzania własnymi finansami oraz własnymi budżetami. Początkowo niewielkimi, ale rosnącymi w oczach dzięki skarbonkom.



*Materiał powstał we współpracy z Bankiem Pekao