Łazik Curiosity zaczyna wakacyjny trekking. W najbliższych miesiącach pokona prawie 2 kilometry

W ciągu najbliższych kilku tygodni w kierunku Marsa wystartuje łazik Perseverance, niemalże bliźniak aktualnie jeżdżącego po Marsie łazika Curiosity, który wylądował tam prawie osiem lat temu. Nie oznacza to jednak, że Curiosity zamierza przejść na emeryturę. Szykuje mu się pracowite lato.

W ostatnich dniach Curiosity rozpoczął podróż, w ramach której w ciągu najbliższych miesięcy pokona nieco ponad 1,5 km. Pod koniec tego trawersu łazik będzie w stanie rozpocząć badanie kolejnej sekcji wzgórza Aeolis Mons (Mt. Sharp), które bada od 2014 r.

Znajdujący się na dnie Krateru Gale, szczyt Aeolis Mons składa się z warstw osadowych powstających na przestrzeni milionów lat. Każda warstwa opisuje zmiany zachodzące na Czerwonej Planecie, która miliardy lat temu przypominała Ziemię, posiadała jeziora, strumienie, rzeki i gęstą atmosferę i z czasem zamieniła się do suchej, mroźnej skały niemal całkowicie pozbawionej atmosfery.

Najbliższym celem dla łazika Curiosity będzie fragment wzgórza bogaty w siarczany. Co do zasady siarczany, takie ja gips czy sól gorzka (siarczan magnezu), zazwyczaj powstają w pobliżu wody i jako takie stanowią kolejny dowód na to jak klimat i szanse dla rozwoju życia wyglądały 3 miliardy lat temu.

Powyższe wychodnie uformowała woda miliardy lat temu. łazik Curiosity odkrył je przemierzając zbocze Greenheugh Pediment 24 lutego 2020 r. Źródło: NASA/JPL-Caltech

Jednak między łazikiem a tymi siarczanami znajduje się rozległy piaszczysty obszar, który łazik musi ominąć, aby nie było ryzyka ugrzęźnięcia i właśnie stąd wynika konieczność tak długiej podróży. Operatorzy łazika, którzy w czasach pandemii sterują nim z domów, a nie z centrum kontroli misji, przypuszczają, że do celu dotrą z początkiem jesieni, aczkolwiek po drodze zespół naukowców może zadecydować o postoju, jeżeli po drodze trafi się coś ciekawego do zbadania.

W zależności od terenu, maksymalna prędkość łazika Curiosity wynosi od 25 do 100 metrów na godzinę. Część drogi łazik pokona wykorzystując do tego system jazdy autonomicznej, który sam wybiera najbezpieczniejszą drogę. Inżynierowie umożliwiają łazikowi podejmowanie decyzji gdy nie mają odpowiednich zdjęć bezpośredniego otoczenia łazika.

Mozaika złożona ze 116 zdjęć przedstawia obszar, który w najbliższych miesiącach będzie pokonywał łazik Curiosity. Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Curiosity nie może sam się przemieszczać bez nadzoru człowieka, jednak ma możliwość podejmowania prostych decyzji gdy musi ominąć większe głazy lub niepewny uskok. Jeżeli sam nie jest w stanie podjąć decyzji, zatrzymuje się i czeka na instrukcje z Ziemi – mówi Matt Gildner, główny badacz łazika z JPL.

Znając życie, po drodze do obszaru bogatego w siarczany, Curiosity odkryje jeszcze kilka ciekawych obiektów, które będą wymagały dokładniejszego zbadania z bliska czy też pobrania próbki, niemniej nie powinno to w znaczący sposób wpłynąć na realizację misji.

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, gdy Curiosity dotrze do celu, w drodze, między Ziemią a Marsem będzie znajdował się łazik Perseverance, którego lądowanie na Marsie planowane jest na 18 lutego 2021 r.

Na poniższej animacji natomiast możesz zobaczyć jaką drogę musiał pokonać Curiosity, aby dotrzeć do Marsa. Lądowanie wygląda tutaj szczególnie fascynująco (od 0:58).