Potrzebowali na to tylko 5 lat. Mobilny Chrome staje się 64-bitową aplikacją.

Dopiero Chrome 85 w wersji na Androida przestanie być 32-bitową aplikacją. Na razie znaczenie dla użytkowników ma to znikome, dziwi jednak tak późna przesiadka na nowszą architekturę.

Android Lollipop, wydany w listopadzie 2014 r., był pierwszą wersją systemu Google’a działającą natywnie na architekturze ARM64 – a więc 64-bitowej. Wtedy jednak większość urządzeń z tym systemem nadal pracowała na 32-bitowych procesorach, więc ta nowość niewiele znaczyła. Dziś jest już odwrotnie: ze świecą szukać 32-bitowego telefonu, nawet wśród najtańszych modeli.

Mogłoby się wydawać, że przeniesienie Chrome’a – jednego z najważniejszych produktów w ofercie Google’a – na 64-bitowego Androida, czyli na jeden z dwóch najpopularniejszych na świecie systemów operacyjnych, będzie sprawą oczywistą. Tymczasem nawet dziś, nawet na najnowszym telefonie i najnowszym Androidzie, Chrome nadal jest 32-aplikacją – mimo że na każdym innym systemie dostępny jest w 64-bitowej formie.

To niebawem się zmieni. Najnowsze kompilacje Chrome’a w kanałach testowych są już 64-bitowe.

Opublikowane niedawno wersje Chrome Dev 85 i Chrome Canary 86 w wersji na Androida w końcu przeszły w 64-bitowy świat. Oznacza to dla użytkowników tej przeglądarki dokładnie nic. Nie zmieni się sposób w jaki działa, a ewentualne zyski w wydajności wynikające z działania natywnego na nowocześniejszej architekturze – przynajmniej na razie – są pomijalne.

To jednak ważny krok dla inżynierów Google’a. Android nieustannie będzie się rozwijał, podobnie jak sprzęt, na którym działa. W przyszłości przeglądarka na systemie Google’a może potrzebować gigabajtów pamięci operacyjnej i przetwarzać workloady, w których 64-bitowe przetwarzanie istotnie skróci czas operacji. 64-bitowe oprogramowanie da się też lepiej zabezpieczyć. No i nie zapominajmy, że tym samym Google zmniejsza bazę kodu przeglądarki do nadzoru, a więc przynajmniej teoretycznie będzie miał więcej czasu na skupienie się nad samą jakością i funkcjonalnością Chrome’a.

Chrome 85 w wersji na Androida ma się pojawić pod koniec przyszłego miesiąca.