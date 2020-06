Rosja chce wysłać parę turystów na orbitę w 2023 r. Możliwy pierwszy w historii cywilny spacer kosmiczny

Po tym, jak Elon Musk wysłał amerykańskich astronautów na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej za pomocą swojego statku Crew Dragon, rosyjska agencja kosmiczna straciła bogatego klienta, który przez ostatnie dziesięć lat płacił grube pieniądze za bilety w przestrzeń kosmiczną. Taka sytuacja zmusiła Rosjan do innowacji. Oto efekty.

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos poinformowała właśnie, że już za 3 lata zamierza wysłać dwóch turystów na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Aby dostać się na orbitę, turyści skorzystają ze sprawdzonego statku Sojuz, który dotychczas wynosił m.in. amerykańskich astronautów. Podczas kosmicznej wycieczki jeden z turystów będzie miał okazję wykonać spacer kosmiczny pod nadzorem doświadczonego rosyjskiego kosmonauty. Będzie to pierwszy prywatny spacer kosmiczny w historii.

Statek Sojuz

Organizacją lotu zajmie się sprawdzona firma Space Adventures.

Przy organizacji lotów turystycznych Roskosmos będzie współpracował z amerykańską firmą Space Adventures, która ma już spore doświadczenie w organizacji lotów kosmicznych dla zamożnych klientów. Firma ta współpracowała już z Roskosmosem, wynosząc na pokład ISS siedmiu turystów kosmicznych. Ostatnim klientem Space Adventures był współzałożyciel Cirque du Soleil, Guy Lailberte, który poleciał na pokład ISS we wrześniu 2009 r. Po tym locie Roskosmos wstrzymał rozwój sektora turystyki kosmicznej i skupił się na wynoszeniu amerykańskich astronautów na pokład ISS, którzy nie mieli swojego własnego środka transportu po tym jak wycofano ze służby ostatni wahadłowiec. Od tego czasu NASA płaciła około 80 mln dol. za każde miejsce na pokładzie Sojuza.

Teraz, gdy na pokład ISS poleciał załogowy statek Crew Dragon, amerykańscy astronauci przestaną zasilać kasę Roskosmosu, a to z jednej strony duża strata, a z drugiej okazja do powrotu do sektora prywatnego. Już na początku ubiegłego roku, Roskosmos poinformował o wznowieniu współpracy ze Space Adventures nad pierwszym lotem turystycznym na ISS w 2021 r.

Spacer kosmiczny

Jeszcze żaden turysta kosmiczny nie spacerował w przestrzeni

Żaden z dotychczasowych turystów kosmicznych nie miał jeszcze okazji wykonać spaceru kosmicznego. To trudne i ryzykowne zadanie, które wymaga długiego szkolenia na Ziemi. Jak na razie nie wiadomo, jaki będzie koszt zorganizowania sobie takiej wycieczki, ani jak faktycznie będzie wyglądał taki spacer kosmiczny.

Space Adventures informuje jednak, że „zaakceptowani kandydaci przed lotem będą musieli odbyć specjalistyczne szkolenie i liczne dodatkowe symulacje”.

Cywil wykonujący spacer kosmiczny – to będzie kolejny symboliczny przełom w sektorze turystyki kosmicznej. Cieszymy się, że będziemy mogli świętować dwudziestolecie turystyki kosmicznej z naszymi rosyjskimi partnerami, dokonując kolejnego przełomu – podsumowuje Eric Anderson, CEO w Space Adventures.