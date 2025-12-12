Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Ten adres w Warszawie budził grozę. Upada symbol radzieckiej dominacji

Dawniej wstęp mieli tylko nieliczni, a sam adres budził grozę – w przyszłości ma służyć wszystkim.

Adam Bednarek
szpiegowo
REKLAMA

Nazwa Szpiegowo nie była przypadkowa, bo w budynku przy ul. Sobieskiego 100 mieszkali dyplomaci Związku Radzieckiego. Była to ich prawdziwa enklawa – zamknięte osiedle posiadało własne kino, fryzjera czy bibliotekę. Z dala od gapiów i przypadkowych osób mogli żyć nieprzypadkowi mieszkańcy. Wyobraźnia była podejrzliwa i podsuwała mroczne, ale dające się łatwo wytłumaczyć scenariusze. W Szpiegowie miała być więc ulokowana warszawska siedziba KGB albo że mieszkania służą w celach wywiadowczych.

W 1989 r. Rosjanie wynieśli się ze Szpiegowa, ale tylko fizycznie. Ci, którzy wcześniej byli lokatorami miasta w mieście, zalegali z opłatami i podatkami. Obiekt więc zaniedbany, niszczał. Dopiero po agresji na Ukrainę Szpiegowo zostało odzyskane – w kwietniu 2022 r. komornik wszedł do obiektu w asyście służb. Był to pierwszy po latach przypadek, kiedy polskie władze wkroczyły na dawne zamknięte osiedle.

REKLAMA

Na początku 2025 r. Szpiegowo należące do Skarbu Państwa zostało przekazane Warszawie jako darowizna. W zamian miasto ze swoich zasobów przekazało policji 40 mieszkań na wynajem.

- Nieruchomość była zdewastowana, bez żadnych dokumentów. Trzeba było przygotować szczegółowe analizy. Teraz budynek będzie gruntownie wyremontowany, posłuży warszawiankom i warszawiakom. Wielkie podziękowania dla Pana Wojewody i dla rządu za przekazanie kompleksu – powiedział podczas konferencji prasowej prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jaki jest plan na Szpiegowo?

Jak zapowiedział teraz prezydent stolicy, ogłoszony został konkurs architektoniczny na zagospodarowanie kompleksu przy ul. Sobieskiego 100. Rafał Trzaskowski liczy, że Szpiegowo "z ponurego symbolu sowieckiej dominacji" stanie się miejscem "służącym warszawiankom i warszawiakom".

Uczestnicy konkursu zmierzą się z problemem przebudowy wewnętrznej struktury mieszkań w istniejącym kaskadowym budynku – czytamy na stronie miasta.

Będą musieli uwzględnić fakt, że budynek jest wpisany do gminnej ewidencji budynków i jego zewnętrzna forma podlega ochronie. Koncepcja musi uwzględnić dostosowanie budynku do obecnych przepisów oraz zoptymalizować jego przestrzeń. W koncepcji powinien się też znaleźć nowy budynek od strony ul. Sobieskiego w miejscu istniejącego pawilonu wielofunkcyjnego i byłego przedszkola, które zostaną zburzone. Pracownie powinny też zaproponować zagospodarowanie terenu nieruchomości wokół budynków.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w istniejącym budynku znajdują się mieszkania "o dużej powierzchni, które trzeba będzie przebudować".

Koncepcje i pomysły pojawiały się wcześniej. Wiceprezydent Warszawy Tomasz Bratek zapowiadał, że w dawnym Szpiegowie znajdą się mieszkania dla przedstawicieli zawodów potrzebnych stolicy, czyli m.in. dla policjantów, nauczycieli czy strażników miejskich. Przewidywano również mieszkania komunalne.

Ciekawą, zieloną wizję modernizacji przedstawił zespół architektów MJZ.

Wyobraźmy sobie - kultową, brutalistyczną mieszkaniówkę z jednostkami stopniowo piętrzącymi się do góry, idealnie wystawionymi na działanie promieni słonecznych, z zielonymi tarasami na wszystkich dachach gromadzącymi wodę deszczową. I to wszystko zaledwie 5 km od centrum miasta w bezpośrednim otoczeniu istniejącego parku z jeziorem.

REKLAMA

Zwycięską koncepcję mamy poznać w czerwcu 2026 roku. W październiku 2026 r. miasto planuje podpisać umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe powinny się zakończyć w sierpniu 2027 r.

REKLAMA
Adam Bednarek
12.12.2025 08:57
Tagi: Architekturawarszawa
Najnowsze
8:57
Ten adres w Warszawie budził grozę. Upada symbol radzieckiej dominacji
Aktualizacja: 2025-12-12T08:57:47+01:00
8:51
Wypełnisz dom muzyką. Jedno kliknięcie i wszystko gra
Aktualizacja: 2025-12-12T08:51:26+01:00
8:10
Android pokaże ratownikom to, czego nie umiesz opisać. Genialna funkcja
Aktualizacja: 2025-12-12T08:10:24+01:00
7:55
Google pokazał nową przeglądarkę. Koniec Chrome?
Aktualizacja: 2025-12-12T07:55:53+01:00
7:00
The Game Awards 2025. Wszystkie zwiastuny i najważniejsze premiery
Aktualizacja: 2025-12-12T07:00:45+01:00
6:30
Żadne Spotify czy YouTube. Koleo ma najlepsze podsumowanie roku
Aktualizacja: 2025-12-12T06:30:38+01:00
6:29
NASA ujawnia plan dla Marsa. Pionierzy zapolują na życie
Aktualizacja: 2025-12-12T06:29:52+01:00
6:23
SpaceX wyniósł na orbitę tajny ładunek. Co wiemy o sekrecie USA
Aktualizacja: 2025-12-12T06:23:00+01:00
6:12
Wojsko Polskie z wielkim kontraktem bez detali, ale z jasnym sygnałem
Aktualizacja: 2025-12-12T06:12:00+01:00
6:01
Niszczymy najciemniejsze niebo Ziemi. Będzie już tylko na filmach
Aktualizacja: 2025-12-12T06:01:00+01:00
20:09
Ups, polskie Mapy Google pokazują, czego nie powinny. Obudźmy się
Aktualizacja: 2025-12-11T20:09:22+01:00
20:02
Święty Graal PC Master Race to pięcioletnia karta. Ale ten podpis
Aktualizacja: 2025-12-11T20:02:28+01:00
19:57
Wygenerujesz własny epizod Star Wars. Hollywood wiąże sobie stryczek
Aktualizacja: 2025-12-11T19:57:46+01:00
19:03
Chrome na telefon z wielką zmianą. Wkurzy miliony, mogło być gorzej
Aktualizacja: 2025-12-11T19:03:34+01:00
18:56
Android 17 pożycza zabezpieczenia od Apple'a. Lepiej późno niż wcale
Aktualizacja: 2025-12-11T18:56:47+01:00
18:18
The Game Awards 2025 – kiedy i jak oglądać? Wszystko masz tutaj
Aktualizacja: 2025-12-11T18:18:43+01:00
18:02
Musk robi w kosmosie elektrownię i serwerownię. Na Ziemi za drogo
Aktualizacja: 2025-12-11T18:02:24+01:00
17:44
Zniknął za Marsem i zamilkł. Cisza niepokoi NASA, 10 lat pracował wzorowo
Aktualizacja: 2025-12-11T17:44:10+01:00
17:00
Teraz słuchawki są od wyglądania. Nawet nie włożysz ich do ucha
Aktualizacja: 2025-12-11T17:00:09+01:00
16:52
YouTube dowalił reklamy w oazie bez spamu. To bat na cwaniaków
Aktualizacja: 2025-12-11T16:52:16+01:00
16:36
Do czego świat używa AI? Kapitalny raport o nas samych
Aktualizacja: 2025-12-11T16:36:36+01:00
16:28
Trump powiedział, co wie o 6G. Było mi wstyd za ludzi dookoła
Aktualizacja: 2025-12-11T16:28:47+01:00
16:11
Nasza duma narodowa ląduje w USA. Pokażemy im jak się robi broń
Aktualizacja: 2025-12-11T16:11:36+01:00
15:49
Cieszycie się z powrotu kart microSD w telefonach. A nie ma z czego
Aktualizacja: 2025-12-11T15:49:26+01:00
14:56
Trekking w wersji 2.0. Czy nowy Giant Explore E+ to faktycznie król długich dystansów?
Aktualizacja: 2025-12-11T14:56:01+01:00
14:27
XGIMI Vibe One zawstydza rywali ceną – test mobilnego projektora z akumulatorem
Aktualizacja: 2025-12-11T14:27:34+01:00
13:47
PlayStation 5 z napędem w genialnej cenie. Taniej nie kupisz
Aktualizacja: 2025-12-11T13:47:45+01:00
13:14
RegioJet chciał podgryzać PKP Intercity. Kasuje połączenia na potęgę
Aktualizacja: 2025-12-11T13:14:21+01:00
13:01
Kometa 3I/Atlas za chwilę będzie najbliżej Ziemi. Cały świat wpatrzony w niebo
Aktualizacja: 2025-12-11T13:01:19+01:00
12:52
Jaki prezent dla na święta 2025? Orange ma najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-11T12:52:03+01:00
12:07
Ksiądz znalazł wymówkę, żeby hałasować w mieście. I pokazał, dlaczego mamy problem
Aktualizacja: 2025-12-11T12:07:38+01:00
11:06
Odkryto najstarsze ognisko na świecie, a przy nim najstarszą zapalniczkę. Archeolodzy aż usiedli
Aktualizacja: 2025-12-11T11:06:47+01:00
10:51
ChatGPT to od teraz mistrz Photoshopa. Dosłownie
Aktualizacja: 2025-12-11T10:51:32+01:00
10:01
Twój dziadek rozpocznie nowe życie jako cukiernica. "Żałoba potrzebuje nowych form"
Aktualizacja: 2025-12-11T10:01:53+01:00
9:53
Tarcza kopała tunel, ale pozbawiła ludzi mieszkań. Jest szansa na szczęśliwe zakończenie
Aktualizacja: 2025-12-11T09:53:09+01:00
8:55
Szef OpenAI używa ChataGPT do opieki nad niemowlakiem. Biedne dziecko
Aktualizacja: 2025-12-11T08:55:49+01:00
8:53
Wyczyść To z Tefal Clean It. Odkurzacz piorący akurat na Święta
Aktualizacja: 2025-12-11T08:53:17+01:00
8:02
Ryanair to najgorsza linia na świecie. Zmiótł każdego w rankingu
Aktualizacja: 2025-12-11T08:02:26+01:00
7:00
Potężny rozbłysk ukrytej czarnej dziury. Trwał 7 godzin
Aktualizacja: 2025-12-11T07:00:00+01:00
6:15
Pokażesz na granicy, co pisałeś na Facebooku. Albo won do domu
Aktualizacja: 2025-12-11T06:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA