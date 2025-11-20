REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"

Myślicie, że kultura pracy w Polsce jest toksyczna? Polskie korpo to nic w porównaniu do pełnego poświęcenia, jakiego wymaga od pracowników Tools for Humanity. To startup założony przez Sama Altmana.

Malwina Kuśmierek
W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"
REKLAMA

Sam Altman sprawia wrażenie całkiem wyluzowanej osoby jak na standardy Doliny Krzemowej. Jednak niech śmieszne posty, uderzanie Elona w szczepionkę i pisanie bez wielkich liter cię nie zwiedzie - Sam Altman jest współzałożycielem startupu, który kulturą pracy nie zachywca.

REKLAMA

"Humanity" w nazwie, nieludzkie wymagania w praktyce

Według ustaleń Business Insidera Tools for Humanity, firma stojąca za skanerem tęczówek Orb i cyfrowym paszportem WorldID, wymaga od pracowników absolutnego poświęcenia. "Nic poza misją [naszej firmy] nie ma znaczenia” - w takich słowach dyrektor generalny firmy Alex Blania instruował swój zespół podczas styczniowego zebrania typu all-hands - spotkania pracowników wszystkich działów i wszystkich szczebli, z przekazem momentami tak bezpośrednim, że nawet Polscy szefowie średnich i dużych firm mogliby się przy nim zarumienić.

Z nagrania, do którego dotarli dziennikarze BI, wyłania się wizja miejsca pracy, w którym pracownik ma nie mieć żadnych innych priorytetów poza firmą. "Jeśli zależy ci na czymś innym, nie powinno cię tu być" - mówił Blania. Do tego obowiązkowe weekendy, dyspozycyjność "zawsze i wszędzie" oraz wyrażanie jawnej niechęci do wszystkiego, co mogłoby, choć na sekundę odciągnąć od "misji". Wartości zespołowe, wyświetlane na ekranach biura w San Francisco, podkreślały, że nie ma miejsca na wolne tempo, wygodę, politykę czy nawet wzajemne wyczucie. Liczy się tylko szybkość działania, stawiani czoła presji czasu i bezwzględna skuteczność.

Plansza wyświetlana w biurze Tools for Humanity - "motywacyjny dopalacz" (źródło: Business Insider)

Wartości zespołu: Dodatkowa moc
Pracujemy bardzo (bardzo) ciężko. Wierzymy, że jest to projekt jedyny w swoim rodzaju, a jego sukces jest ważny dla ludzkości. Dlatego pracujemy w weekendy, jesteśmy zawsze pod telefonem i dajemy z siebie wszystko, na ile pozwalają nam okoliczności. W rezultacie pokonujemy przeciwności losu, osiągamy prędkość ucieczki [potrzebną aby uwolnić się od pola grawitacyjnego innego ciała] i odnosimy sukces w naszej misji

Tools for Humanity otwarcie przyznaje, że taka kultura nie jest przypadkiem - to fundament ich działania. Rzecznik spółki w odpowiedzi dla serwisu przekonywał, że "przejrzystość wartości" pomaga zebrać zespół zdeterminowany i skupiony na "pilnej misji". W praktyce oznacza to jednak realny nacisk na pracę ponad normy, bez granic i bez miejsca na cokolwiek poza firmowym celem. Byli pracownicy, cytowani przez BI, opisują środowisko, w którym tempo skalowania projektu było ważniejsze niż ludzie, a wartości takie jak komfort czy równowaga praktycznie nie istniały.

WorldID bardziej jak DwaProcentID

Tymczasem sam projekt Tools for Humanity wciąż mierzy się z wątpliwościami, czy ta presja w ogóle prowadzi do jakiegokolwiek rezultatu. Firma docelowo chce mieć w swojej bazie dane tęczówek wszystkich dorosłych ludzi świata, ale na dziś ma nieco ponad 17,5 miliona - mniej niż 2 proc. celu. Samo Tools for Humanity zostało założone w 2019 roku przez Sama Altmana, Maxa Novendsterna i Alexa Blania - ten ostatni pełni rolę dyrektora generalnego, a Altman i Novendstern zasiadają w zarządzie firmy.

Głównymi produktami startupu są Orb, metaliczna kula wielkości piłki siatkowej, skanująca tęczówki oraz generująca WorldID - cyfrowy dowód człowieczeństwa w epoce generatywnej AI. W wizji Tools for Humanity WorldID można używać jako dokument tożsamości, który pozwoli w internecie (a być może także w rzeczywistości) odróżnić ludzi od botów. Ambicje są ogromne, finansowanie potężne, ale model biznesowy nadal mglisty, a regulacje w wielu krajach - od Filipin po Kolumbię - skutecznie hamują tempo ekspansji.

Czytaj też: W Polsce pojawiły się tajemnicze srebrne kule. Podchodzisz do nich i skanujesz oko

To sprawia, że startup musi stale notować kolejne postępy - jeszcze szybciej, jeszcze agresywniej - i właśnie w tym kontekście narodziły się opisane przez Business Insidera metody zarządzania. Presja na wzrost, kolejne cele rzędu setek milionów weryfikacji i konieczność usprawiedliwiania oczekiwań inwestorów tworzą środowisko, które według rozmówców BI ociera się o toksyczność. Jak dodają, choć aura Altmana może sugerować luz, projekt, który współtworzy, funkcjonuje według najbardziej twardogłowych norm kulturowych, jakie widziała Dolina Krzemowa w ostatnich latach.

W efekcie, którego ambicją jest "zbudowanie globalnej sieci prawdziwych ludzi", sam prowadzi do sytuacji, w której powątpiewam, czy pracują tam ludzie czy maszyny. Bo ciężko mi wierzyć, że są ludzie, którzy kolektywnie godzą się na takie podejście do pracy przez dłużej niż tydzień w roku.

REKLAMA

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
20.11.2025 13:31
Tagi: PracaStartupSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
13:31
W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:38+01:00
12:53
Przydatne nowości w Mapach Google. Wreszcie będziesz anonimowy
Aktualizacja: 2025-11-20T12:53:02+01:00
11:26
Czarny piątek? Idę na Geekbuying po gadżety w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-20T11:26:41+01:00
11:09
Ocean na księżycu Saturna z cegiełkami życia. Jest ważny dowód
Aktualizacja: 2025-11-20T11:09:33+01:00
10:07
Koniec irytujących ciasteczek. Unia klęka przed big techami, ale są plusy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:07:36+01:00
9:30
Są zdjęcia komety 3I/Atlas. Brutalnie rozprawiają się z domysłami
Aktualizacja: 2025-11-20T09:30:45+01:00
8:56
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-20T08:56:43+01:00
8:10
Z tym elektrycznym mopem święta mi nie straszne. Roborock F25 Ace - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-20T08:10:40+01:00
7:48
ChatGPT jak diabeł. Uczniów już skusił, teraz idzie po nauczycieli
Aktualizacja: 2025-11-20T07:48:30+01:00
7:25
Microsoft naprawił Pasek zadań w Windowsie 11. Ale to nie to, co myślisz
Aktualizacja: 2025-11-20T07:25:27+01:00
7:00
Domowe seanse zamiast kina. Podczas Black Week Polacy inwestują w rozrywkę w domu
Aktualizacja: 2025-11-20T07:00:00+01:00
6:13
Tańszy Samsung będzie miał dziwną przewagę. Wyprzedzi Galaxy S26
Aktualizacja: 2025-11-20T06:13:00+01:00
6:12
Tajne satelity przestały być tajne. Sprawa się rypła przez astronoma-amatora
Aktualizacja: 2025-11-20T06:12:00+01:00
6:03
Lotnisko w Krakowie jest feralne. Drugie mogłoby pomóc, ale jest problem
Aktualizacja: 2025-11-20T06:03:00+01:00
6:00
Wojsko uzbroi nasze Abramsy. Zyskają potężną ochronę
Aktualizacja: 2025-11-20T06:00:00+01:00
21:17
Microsoft stawia producentom twarde warunki. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-11-19T21:17:58+01:00
20:23
Chcą zabić tanie karty graficzne. To będzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-11-19T20:23:19+01:00
19:21
Najnowszy Battlefield za darmo. Nie trzeba wydawać 300 zł
Aktualizacja: 2025-11-19T19:21:41+01:00
18:54
Widzisz coś podejrzanego i zgłaszasz służbom. Takiej aplikacji jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-19T18:54:31+01:00
17:52
Niczego nie nauczyliście się w kwestii haseł. Porażka
Aktualizacja: 2025-11-19T17:52:57+01:00
17:28
Word, Excel i PowerPoint na sterydach. Robota sama się zrobi
Aktualizacja: 2025-11-19T17:28:23+01:00
16:52
Widziałem, jak pracuje robot budujący domy w Polsce. Tak wygląda przyszłość
Aktualizacja: 2025-11-19T16:52:33+01:00
16:47
YouTube jak Messenger. Chyba im się coś pomyliło
Aktualizacja: 2025-11-19T16:47:41+01:00
16:24
Składany iPhone zaskoczy. Będzie lepszy niż Androidy
Aktualizacja: 2025-11-19T16:24:50+01:00
15:57
Tłumaczą się z gigantycznej awarii internetu. Mówią, co poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-11-19T15:57:15+01:00
15:39
AI, drony i woda. Huawei szuka pomysłów na agritech
Aktualizacja: 2025-11-19T15:39:55+01:00
15:11
Snapdragon X2 pozamiatał. Używałem go i rozmawiałem z twórcami
Aktualizacja: 2025-11-19T15:11:07+01:00
14:40
3999 zł - tyle kosztuje najmocniejszy flagowiec na rynku. To OnePlus 15
Aktualizacja: 2025-11-19T14:40:37+01:00
14:22
Polska zbroi się na potęgę. "Najsilniejsza artyleria w Europie"
Aktualizacja: 2025-11-19T14:22:22+01:00
14:14
Złodzieje zrobili się wybredni. Gardzą Androidem
Aktualizacja: 2025-11-19T14:14:25+01:00
13:14
Autobusy na wodór nie wypaliły. To może… tramwaje?
Aktualizacja: 2025-11-19T13:14:53+01:00
12:27
Koniec radzieckiego złomu w polskiej armii. Epokowa zmiana
Aktualizacja: 2025-11-19T12:27:58+01:00
12:00
Awaria PKO BP. Aplikacja IKO i karty przestały działać
Aktualizacja: 2025-11-19T12:00:42+01:00
11:24
Emirates z darmowym Starlinkiem. Koniec "trybu samolotowego"
Aktualizacja: 2025-11-19T11:24:48+01:00
10:34
Teleskop Webba namierzył mityczne gwiazdy. Czyste cuda
Aktualizacja: 2025-11-19T10:34:39+01:00
9:30
Płacą za dwa fotele, jadą sami. Nie pojmuję, ale mogą
Aktualizacja: 2025-11-19T09:30:32+01:00
9:00
Czysty dom, szczęśliwe zwierzę. To nowe rozdanie w BISSELL
Aktualizacja: 2025-11-19T09:00:10+01:00
8:15
Potrzebujesz superkomputera? Apple: kup sobie kilka Maców Mini
Aktualizacja: 2025-11-19T08:15:16+01:00
6:45
Spotify za darmo za używanie Paczkomatów. Szybko uzbieram
Aktualizacja: 2025-11-19T06:45:00+01:00
6:34
Roblox zażąda od dziecka selfika. Polskich graczy to nie ominie
Aktualizacja: 2025-11-19T06:34:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA