W Polsce pojawiły się tajemnicze srebrne kule. Podchodzisz do nich i skanujesz oko

Unikalny World ID stworzony z tęczówki oka pozwalałby nie tylko na potwierdzenie że to to ty np. zamiast dowodu czy paszportu, ale teoretycznie z odpowiednią implementacją przez firmy trzecie mógłby służyć do logowania czy weryfikacji płatności. No i oczywiście spełnia on główną, dość futurystyczną rolę - pozwala odróżnić człowieka od maszyny.