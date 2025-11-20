REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polska buduje czołgom niewidzialną tarczę. Ruski dron nie przeleci

Polscy inżynierowie opracują aktywny system ochrony dla naszych Abramsów, K2 i Rosomaków. Ma to być dosłownie niewidzialna tarcza.

Bogdan Stech
Polscy inżynierowie opracują aktywny system ochrony dla naszych Abramsów, K2 i Rosomaków. Ma to być dosłownie niewidzialna tarcza.
REKLAMA

Systemy aktywnej ochrony pojazdów (APS) stanowią rewolucyjny skok w dziedzinie inżynierii wojskowej, fundamentalnie zmieniając definicję pancerza z biernej osłony na inteligentny mechanizm obronny. W przeciwieństwie do tradycyjnych pancerzy stalowych lub kompozytowych, które muszą fizycznie wytrzymać uderzenie, APS tworzy wokół pojazdu wirtualną kopułę.

Wykorzystując zaawansowane radary i czujniki elektrooptyczne, systemy te wykrywają nadlatujące pociski w ułamkach sekundy, a następnie neutralizują je, zanim dotrą do celu. Odbywa się to poprzez zakłócanie systemów naprowadzania wroga (metoda soft-kill) lub fizyczne zestrzelenie zagrożenia za pomocą kontr-amunicji (metoda hard-kill), co pozwala na ochronę czołgu przed atakami, które z łatwością przebiłyby nawet najgrubszy pancerz pasywny.

REKLAMA

Najbardziej znanym takim systemem jest izraelski Trophy, który stosowany jest m.in. przez armię amerykańską w czołgach Abrams, czy niemiecką w czołgach Leopard 2.

Polska pracowała nad takim systemem pod nazwą Zintegrowany Aktywny System Obrony Pojazdów (ZASOP) Aktywna i prace te były mocno zaawansowane. Niżej zobaczycie filmik przedstawiający test ZASOP Aktywna w 2018 r. Wideo robi wrażenie i pokazuje, że nasi inżynierowie należą do światowej czołówki.

Niestety z niewiadomych względów prace zawieszono i to w krytycznym momencie modernizacji polskich Sił Zbrojnych i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dobra wiadomość jest taka, że wracamy do programu Aktywna.

ZASOP Aktywna wraca do gry

Informację o tym, że Polska wraca do skonstruowania własnego systemu aktywnej ochrony pojazdów podał w serwisie X Krystian Pograniczny, internauta, miłośnik militariów, który śledzi sprawę od pewnego już czasu.

Od 2026 r. Wojsko Polskie zamierza ponownie podjąć rozwój krajowych ZASOP lub innego APS pojazdów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo wozów bojowych na współczesnym polu walki. Chodzi o technologie zdolne do zwalczania zarówno pocisków przeciwpancernych – kierowanych i klasycznych – jak i zagrożeń wynikających z użycia uzbrojonych dronów - podał internauta.

Pograniczny powołał się przy tym na odpowiedź interpelację poselską "w sprawie losów programu ZASOP Aktywna i możliwości rozwoju krajowych systemów aktywnej ochrony pojazdów opancerzonych". Zapytanie w tej sprawie skierował poseł Andrzej Śliwka (PiS), a odpowiedzi udzielił Paweł Bejda, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zidentyfikowano potrzebę operacyjną dotyczącą zwiększenia zdolności przetrwania i ochrony wozów bojowych poprzez wprowadzenie na wyposażenie systemów obrony przed kierowanymi i niekierowanymi pociskami przeciwpancernymi oraz przed atakiem z wykorzystaniem bezzałogowych systemów uzbrojenia, począwszy od 2026 r. Uwzględniając powyższe, planowane jest przywrócenie prac nad krajowym rozwiązaniem w zakresie Aktywnego Systemu Ochrony Pojazdów - czytamy w odpowiedzi.

Pokonać spiralę wagi

Wdrożenie tej technologii jest obecnie uznawane za najbardziej zaawansowaną formę ochrony, ponieważ rozwiązuje krytyczny problem "spirali wagi", z którym zmagają się projektanci wozów bojowych.

Nowoczesna broń przeciwpancerna jest tak skuteczna, że konwencjonalne opancerzenie musiałoby być niepraktycznie ciężkie, by zapewnić bezpieczeństwo załodze, co drastycznie ograniczyłoby mobilność pojazdu.

Systemy APS pozwalają przerwać tę zależność, oferując bezprecedensowy poziom przetrwania bez konieczności dodawania ton stali. Dzięki temu stają się one nieodzownym elementem współczesnego pola walki, dając czołgom i transporterom opancerzonym drugie życie w starciu z nowoczesnymi przeciwpancernymi pociskami kierowanymi i dronami kamikadze.

REKLAMA

System ZASOP Aktywna projektowano jako zestaw obejmujący głowicę optoelektroniczną o pełnym polu obserwacji, radar, stanowisko operatorskie oraz moduł odpowiedzialny za unieszkodliwianie zagrożeń. Ten ostatni składał się z ładunku umieszczonego w kasecie, zawierającej materiał wybuchowy, warstwę odłamkową oraz mechanizm inicjujący.

Po wykryciu nadlatującej amunicji system był w stanie samoczynnie odpalić kasetę z dedykowanej wyrzutni. Detonacja następowała w określonym punkcie przed pojazdem, tworząc barierę niszczącą zbliżający się pocisk. Pierwsze próby na poligonie potwierdziły skuteczność rozwiązania na poziomie około 70 proc.

REKLAMA
Bogdan Stech
20.11.2025 16:03
Tagi: BrońCzołgiWojsko
Najnowsze
16:03
Polskie buduje czołgom niewidzialną tarczę. Ruski dron nie przeleci
Aktualizacja: 2025-11-20T16:03:04+01:00
15:49
Są już inteligentne kolczyki. Mają sposób na przekuwanie uszu
Aktualizacja: 2025-11-20T15:49:57+01:00
14:58
Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition – test. Nie trzeba logo, papaya mówi za siebie
Aktualizacja: 2025-11-20T14:58:40+01:00
13:31
W Polsce są złe warunki pracy? Twórca ChataGPT mówi "potrzymaj mi piwo"
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:38+01:00
12:53
Przydatne nowości w Mapach Google. Wreszcie będziesz anonimowy
Aktualizacja: 2025-11-20T12:53:02+01:00
11:26
Czarny piątek? Idę na Geekbuying po gadżety w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-20T11:26:41+01:00
11:09
Ocean na księżycu Saturna z cegiełkami życia. Jest ważny dowód
Aktualizacja: 2025-11-20T11:09:33+01:00
10:07
Koniec irytujących ciasteczek. Unia klęka przed big techami, ale są plusy
Aktualizacja: 2025-11-20T10:07:36+01:00
9:30
Są zdjęcia komety 3I/Atlas. Brutalnie rozprawiają się z domysłami
Aktualizacja: 2025-11-20T09:30:45+01:00
8:56
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-20T08:56:43+01:00
8:10
Z tym elektrycznym mopem święta mi nie straszne. Roborock F25 Ace - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-20T08:10:40+01:00
7:48
ChatGPT jak diabeł. Uczniów już skusił, teraz idzie po nauczycieli
Aktualizacja: 2025-11-20T07:48:30+01:00
7:25
Microsoft naprawił Pasek zadań w Windowsie 11. Ale to nie to, co myślisz
Aktualizacja: 2025-11-20T07:25:27+01:00
7:00
Domowe seanse zamiast kina. Podczas Black Week Polacy inwestują w rozrywkę w domu
Aktualizacja: 2025-11-20T07:00:00+01:00
6:13
Tańszy Samsung będzie miał dziwną przewagę. Wyprzedzi Galaxy S26
Aktualizacja: 2025-11-20T06:13:00+01:00
6:12
Tajne satelity przestały być tajne. Sprawa się rypła przez astronoma-amatora
Aktualizacja: 2025-11-20T06:12:00+01:00
6:03
Lotnisko w Krakowie jest feralne. Drugie mogłoby pomóc, ale jest problem
Aktualizacja: 2025-11-20T06:03:00+01:00
6:00
Wojsko uzbroi nasze Abramsy. Zyskają potężną ochronę
Aktualizacja: 2025-11-20T06:00:00+01:00
21:17
Microsoft stawia producentom twarde warunki. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-11-19T21:17:58+01:00
20:23
Chcą zabić tanie karty graficzne. To będzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-11-19T20:23:19+01:00
19:21
Najnowszy Battlefield za darmo. Nie trzeba wydawać 300 zł
Aktualizacja: 2025-11-19T19:21:41+01:00
18:54
Widzisz coś podejrzanego i zgłaszasz służbom. Takiej aplikacji jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-19T18:54:31+01:00
17:52
Niczego nie nauczyliście się w kwestii haseł. Porażka
Aktualizacja: 2025-11-19T17:52:57+01:00
17:28
Word, Excel i PowerPoint na sterydach. Robota sama się zrobi
Aktualizacja: 2025-11-19T17:28:23+01:00
16:52
Widziałem, jak pracuje robot budujący domy w Polsce. Tak wygląda przyszłość
Aktualizacja: 2025-11-19T16:52:33+01:00
16:47
YouTube jak Messenger. Chyba im się coś pomyliło
Aktualizacja: 2025-11-19T16:47:41+01:00
16:24
Składany iPhone zaskoczy. Będzie lepszy niż Androidy
Aktualizacja: 2025-11-19T16:24:50+01:00
15:57
Tłumaczą się z gigantycznej awarii internetu. Mówią, co poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-11-19T15:57:15+01:00
15:39
AI, drony i woda. Huawei szuka pomysłów na agritech
Aktualizacja: 2025-11-19T15:39:55+01:00
15:11
Snapdragon X2 pozamiatał. Używałem go i rozmawiałem z twórcami
Aktualizacja: 2025-11-19T15:11:07+01:00
14:40
3999 zł - tyle kosztuje najmocniejszy flagowiec na rynku. To OnePlus 15
Aktualizacja: 2025-11-19T14:40:37+01:00
14:22
Polska zbroi się na potęgę. "Najsilniejsza artyleria w Europie"
Aktualizacja: 2025-11-19T14:22:22+01:00
14:14
Złodzieje zrobili się wybredni. Gardzą Androidem
Aktualizacja: 2025-11-19T14:14:25+01:00
13:14
Autobusy na wodór nie wypaliły. To może… tramwaje?
Aktualizacja: 2025-11-19T13:14:53+01:00
12:27
Koniec radzieckiego złomu w polskiej armii. Epokowa zmiana
Aktualizacja: 2025-11-19T12:27:58+01:00
12:00
Awaria PKO BP. Aplikacja IKO i karty przestały działać
Aktualizacja: 2025-11-19T12:00:42+01:00
11:24
Emirates z darmowym Starlinkiem. Koniec "trybu samolotowego"
Aktualizacja: 2025-11-19T11:24:48+01:00
10:34
Teleskop Webba namierzył mityczne gwiazdy. Czyste cuda
Aktualizacja: 2025-11-19T10:34:39+01:00
9:30
Płacą za dwa fotele, jadą sami. Nie pojmuję, ale mogą
Aktualizacja: 2025-11-19T09:30:32+01:00
9:00
Czysty dom, szczęśliwe zwierzę. To nowe rozdanie w BISSELL
Aktualizacja: 2025-11-19T09:00:10+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA