Są już inteligentne kolczyki. Mają sposób na przekuwanie uszu

Inteligentne zegarki? Są. Pierścienie? Też. Teraz przyszedł czas inteligentne kolczyki z monitorowaniem kilku parametrów zdrowotnych. Tego jeszcze nie było.

Albert Żurek
Inteligentne kolczyki Lumia
Marka Lumia 2 - nie mylić z serią smartfonów Nokii i Microsoftu - wydała pierwsze na świecie inteligentne kolczyki z funkcją mierzenia parametrów zdrowotnych. Sprzęt z jednej strony wygląda jak klasyczna biżuteria, a z drugiej to sprytnie zaprojektowany mały kawałek elektroniki. Waży niewiele, a zbiera kilka przydatnych informacji.

Lumia 2 Smart Earring - inteligentne kolczyki z mnóstwem czujników

Początkowo sprzęt marki Lumia 2 był dostępny dla osób cierpiących na choroby przewlekłe, natomiast teraz trafił do regularnej sprzedaży, za 249 dol. (ok. 1000 zł). Sprzęt jest malutki - 5 razy mniejszy od AirPodsów i waży tylko 1 g. Całość została wykonana ze stopu platyny i tytanu. 

Te inteligentne kolczyki są o tyle ciekawe, że można je nosić na kilka sposobów. Producent wykorzystał modułowy system SwitchBack, który pozwala korzystać ze sprzętu na przebitych uszach, a także bez przebijania. Właściwie to od użytkownika zależy, jaki styl wybierze. To jednak nie tak, że twórcom udało się zmieścić całą elektronikę w małą kulkę lub obręcz.

Sprzęt jest sprzedawany standardowo w parach, natomiast inteligentna jest tu pastylka chowana za lewym uchem. W środku znajduje się mnóstwo czujników i bateria. Nie bez powodu producent wybrał lewe ucho - to właśnie ono znajduje się najbliższej serca i mózgu. Urządzenie monitoruje niemal wszystko: sen, temperaturę ciała, tętno, przepływ krwi, obciążenie wysiłkiem, cykl menstruacyjny, nawodnienie, dietę i nie tylko.

Urządzenie zbiera informacje i ma pomóc użytkownikowi - nie tylko paniom, ale też panom w dbaniu o siebie. To właściwie sprzęt podobny do inteligentnego zegarka lub pierścienia, który jest nieco mniej rzucający się w oczy. Nie można zaprzeczyć, że idea noszenia małego kolczyka i zbierania mnóstwa informacji dot. swojego organizmu jest naprawdę świetna.

Różnica jest taka, że zegarki mogą działać indywidualnie bez telefonów. Mają ekrany, łączności GPS, WiFi, Bluetooth czy nawet LTE i oprócz funkcji czujników wspierają też aplikacje, powiadomienia i wiele innych przydatnych dodatków. Natomiast do obsługi Lumia 2 Smart Earring potrzebny jest smartfon: producent mówi o kompatybilności zarówno z Androidem, jak i iOS, do czego jest wymagana aplikacja. Wraz ze sprzętem producent stworzył jednak abonament, który pozwala skorzystać z pełnych możliwości. 

Bateria w inteligentnych kolczykach Lumia 2 działa od 5 do 8 dni w zależności od trybu życia. Całość też jest wodoszczelna, więc nie zepsuje się pod prysznicem lub deszczu. Początkowo sprzęt trafi na rynek w USA i Kanadzie. Nie wiemy, czy trafi do Europy. Za propozycję odpowiadają byli pracownicy marek takich jak Bose czy Philips, którzy wiedzą, że ekspansja na rynku jest wymagana do osiągnięcia sukcesu. 

Albert Żurek
20.11.2025 15:49
Tagi: SmartwatchWearables
