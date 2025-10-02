#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Unio, zostaw roślinnego burgera w spokoju. Serio nikogo nie krzywdzi

Komisja Europejska oburza się na roślinne zamienniki, które nazywają się podobnie do mięsnych oryginałów, ale ta dyskusja nie ma sensu.

Adam Bednarek
roslinne zamienniki
REKLAMA

Ponad 150 organizacji sprzeciwia się planom Komisji Europejskiej zakazującym używania powszechnych określeń takich jak "burger", "kiełbasa" czy "stek" na produktach roślinnych – informuje FOTA4Climate.

Koalicja - wśród której są m.in. obrońcy zwierząt, organizacje pozarządowe czy przedstawiciele branży żywnościowej - apeluje do posłów Parlamentu Europejskiego o odrzucenie propozycji podczas głosowania, które planowane jest na 7 października.

REKLAMA

Według komisji wege burger może wprowadzić w błąd

Tyle że jak przekonuje FOTA4Climate brakuje wiarygodnych dowodów na poparcie tezy. Ich zdaniem terminy takie jak "burger roślinny", "wegańska kiełbasa" czy "roślinny bekon" podpowiadają jak obchodzić się z danym produktem.

- Nikt nie czuje się zdezorientowany widząc nazwę „wegański burger”, czy „kiełbaski roślinne. Te określenia pomagają konsumentom zrozumieć, jak gotować i spożywać takie alternatywne produkty. Ich zakaz wprowadza chaos i spowolni przechodzenie Europy na zdrowszą, przyjaźniejszą klimatowi dietę – zapewnia Rafael Pinto z European Vegetarian Union (EVU).

Organizacja zadaje pytanie, czy ewentualna ochrona tych nazw nie jest na rękę przemysłowi mięsnemu.

Ewentualny zakaz byłby absurdalny, tym bardziej że roślinne alternatywy dla mięsa i tak znajdują się na osobnych działach, z dala od mięsnych oryginałów. Leży to w interesie samych osób stroniących od mięsa. Nieco złośliwie poszedłbym w drugą stronę i np. zwrócił uwagę na producentów parówek czy innych dań mięsnych, którzy stosują zielone, kojarzące się właśnie z roślinami i ekologią opakowania.

Czytaj też:

Na miejscu mięsożerców nie szarżowałbym z przyczepianiem się do nazw, bo na celowniku szybko mogłaby znaleźć się ryba po grecku, mająca z Grecją tyle samo wspólnego, co placek po węgiersku z Węgrami – czyli niewiele.

Moglibyśmy też rozpocząć niejeden spór o to, czy dane danie zasługuje na swoją nazwę, jeżeli dodaje się inny, nietypowy produkt. Wiele podobnych potraw przygotowuje się inaczej i wszystko zależy od regionu. Czy sałatka jarzynowa z jabłkiem to prawdziwa sałatka jarzynowa, czy może podrabianiec? Gorąca dyskusja trwałaby, gdybyśmy zagłębili się w korzenie dań. Nagle mogłoby się okazać, że to dodatek mięsa jest nie na miejscu, bo pierwotnie wykorzystywano wyłącznie warzywa czy grzyby.  

REKLAMA

To naturalne, że w kuchni dużą rolę odgrywają skojarzenia, nawiązania czy porównania, że coś smakuje jak – i nie zawsze chodzi o to, aby złośliwie się podszyć i wprowadzić w błąd. Wiele dań mięsnych swój smak zawdzięcza nie samemu mięsu, a tym, jak został przygotowany, przyprawiony czy zamarynowany.

Dyskusja jest absurdalna i prowadzi donikąd, bo przecież roślinnym producentom nie zależy na tym, by ich produkty były mylone z mięsem. Najbardziej straciliby na tym sami wegetarianie i weganie. Naprawdę nie trzeba się o nas troszczyć – daliśmy radę wcześniej, damy radę też w przyszłości.

REKLAMA
Adam Bednarek
02.10.2025 18:14
Tagi: Komisja EuropejskamięsoUnia EuropejskaWegetarianizm
Najnowsze
17:28
Kaufland wycofuje kontrowersyjną butelkę. "To był błąd, nie strategia"
Aktualizacja: 2025-10-02T17:28:33+02:00
17:23
Plus uruchomił specjalną sieć 5G. Totalnie inna niż wszystko, co znasz
Aktualizacja: 2025-10-02T17:23:51+02:00
16:36
Samsung twierdzi, że mój sen jest idealny. Prawda jest zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-10-02T16:36:15+02:00
15:50
PKP Intercity oberwało za nowe wagony. Teraz obiecuje solidne poprawki
Aktualizacja: 2025-10-02T15:50:11+02:00
15:04
Mapy Google z nowym widokiem. Spacer zmienisz w lot nad miastem
Aktualizacja: 2025-10-02T15:04:21+02:00
13:48
Allegro będzie sprzedawać nowe produkty. Kurier sprawdzi wiek
Aktualizacja: 2025-10-02T13:48:29+02:00
12:59
Zestrzelenie drona nad Polską. Holenderski F-35 dostał specjalny dowód zwycięstwa
Aktualizacja: 2025-10-02T12:59:56+02:00
12:13
Kolejni obchodzą system kaucyjny. Coś jest nie tak z tym krajem
Aktualizacja: 2025-10-02T12:13:27+02:00
11:18
Polska odpowiedź na rosyjskie kolumny pancerne. Nie daje szans czołgom
Aktualizacja: 2025-10-02T11:18:18+02:00
10:58
Operator pokazał, jak zmieniał się jego światłowód. Kosmiczna różnica
Aktualizacja: 2025-10-02T10:58:02+02:00
10:23
Nowa subskrypcja zmiażdżyła ChatGPT Plus. To nokaut
Aktualizacja: 2025-10-02T10:23:29+02:00
9:46
Dziurawe oprogramowanie w polskich urzędach. Minister straszy najgorszym
Aktualizacja: 2025-10-02T09:46:12+02:00
9:10
Poszedłem sprawdzić system kaucyjny. Jedno słowo: "żenada"
Aktualizacja: 2025-10-02T09:10:26+02:00
8:28
Legendarne Word i Excel mają nowe ikony. Zauważyłeś różnicę?
Aktualizacja: 2025-10-02T08:28:03+02:00
7:45
Wielka afera o nowe butelki bez kaucji. "Cwaniactwo trzeba tępić"
Aktualizacja: 2025-10-02T07:45:05+02:00
7:27
Idzie lawina nowości od Apple'a. Odgrzane kotlety, ale z jednym wyjątkiem
Aktualizacja: 2025-10-02T07:27:27+02:00
6:18
Utrzymali przy życiu ważny fragment ucha. Przełom w badaniach słuchu
Aktualizacja: 2025-10-02T06:18:00+02:00
6:14
Ludzie świecą w ciemności. Właśnie tego dowiedli
Aktualizacja: 2025-10-02T06:14:00+02:00
6:12
Nowe polskie drony kamikadze. Niszczycielska moc
Aktualizacja: 2025-10-02T06:12:00+02:00
6:06
Nagroda Nobla albo foch. Trumpowi odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-02T06:06:00+02:00
6:01
Odczytali stare dane i ich zamurowało. Księżyc Saturna kryje życie?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:01:00+02:00
21:06
Samsung Galaxy S26 będzie miał nowy procesor. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-10-01T21:06:06+02:00
20:02
Komputery z Androidem bliżej niż myślisz. Porzucisz swojego Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-01T20:02:47+02:00
18:58
Polskie centrum treningowe Ryanaira kosztowało fortunę. Efekt jest piorunujący
Aktualizacja: 2025-10-01T18:58:15+02:00
18:33
Masz te sprzęty Apple'a? Są na wylocie
Aktualizacja: 2025-10-01T18:33:09+02:00
18:09
Potężna podwyżka subskrypcji Xbox. Lament graczy poniósł się w sieci
Aktualizacja: 2025-10-01T18:09:05+02:00
17:36
Microsoft zmienia boty w ludzi. Poczujesz się dziwnie
Aktualizacja: 2025-10-01T17:36:57+02:00
17:07
Raport o 5G na świecie. Wreszcie Polska nie ma czego się wstydzić
Aktualizacja: 2025-10-01T17:07:56+02:00
16:53
To najtańszy telefon Samsunga. Taniej się nie da
Aktualizacja: 2025-10-01T16:53:43+02:00
16:45
Jest nowy Kindle. Spełniły się marzenia użytkowników
Aktualizacja: 2025-10-01T16:45:11+02:00
16:21
Małpki wymknęły się systemowi kaucyjnemu. Śmieją się nam w twarz
Aktualizacja: 2025-10-01T16:21:19+02:00
16:03
Są nowe słuchawki Apple'a (ale nie AirPodsy). I nie mają sensu
Aktualizacja: 2025-10-01T16:03:05+02:00
15:41
Nowa aplikacja twórców ChataGPT. Chory i niebezpieczny twór
Aktualizacja: 2025-10-01T15:41:34+02:00
14:58
Aktualizacja Windowsa 11. Lepiej pobierz, to najważniejsze uaktualnienie w tym roku
Aktualizacja: 2025-10-01T14:58:27+02:00
14:41
Absurdalna butelka cofnęła nas o 15 lat. Kombinują, by ominąć system kaucyjny
Aktualizacja: 2025-10-01T14:41:00+02:00
14:00
Możesz zarobić na kawie, nie mając kawiarni. O tych rzeczach nie myślisz, sięgając po filiżankę
Aktualizacja: 2025-10-01T14:00:31+02:00
13:28
Ranking kart eSIM 2025. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-10-01T13:28:47+02:00
13:09
Monstrualna fala przetacza się przez naszą galaktykę. "Niczym kamień wrzucony do stawu"
Aktualizacja: 2025-10-01T13:09:52+02:00
12:37
Nowe sprzęty Apple'a wyciekły przez rząd USA. Co za wtopa
Aktualizacja: 2025-10-01T12:37:45+02:00
11:50
Musk tworzy własną "Wikipedię". Bo stara mu się wybitnie nie podoba
Aktualizacja: 2025-10-01T11:50:13+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA