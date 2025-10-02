Unio, zostaw roślinnego burgera w spokoju. Serio nikogo nie krzywdzi

Ładowanie...

Ponad 150 organizacji sprzeciwia się planom Komisji Europejskiej zakazującym używania powszechnych określeń takich jak "burger", "kiełbasa" czy "stek" na produktach roślinnych – informuje FOTA4Climate.

Koalicja - wśród której są m.in. obrońcy zwierząt, organizacje pozarządowe czy przedstawiciele branży żywnościowej - apeluje do posłów Parlamentu Europejskiego o odrzucenie propozycji podczas głosowania, które planowane jest na 7 października.

Według komisji wege burger może wprowadzić w błąd

Tyle że jak przekonuje FOTA4Climate brakuje wiarygodnych dowodów na poparcie tezy. Ich zdaniem terminy takie jak "burger roślinny", "wegańska kiełbasa" czy "roślinny bekon" podpowiadają jak obchodzić się z danym produktem.

- Nikt nie czuje się zdezorientowany widząc nazwę „wegański burger”, czy „kiełbaski roślinne. Te określenia pomagają konsumentom zrozumieć, jak gotować i spożywać takie alternatywne produkty. Ich zakaz wprowadza chaos i spowolni przechodzenie Europy na zdrowszą, przyjaźniejszą klimatowi dietę – zapewnia Rafael Pinto z European Vegetarian Union (EVU).

Organizacja zadaje pytanie, czy ewentualna ochrona tych nazw nie jest na rękę przemysłowi mięsnemu.

Ewentualny zakaz byłby absurdalny, tym bardziej że roślinne alternatywy dla mięsa i tak znajdują się na osobnych działach, z dala od mięsnych oryginałów. Leży to w interesie samych osób stroniących od mięsa. Nieco złośliwie poszedłbym w drugą stronę i np. zwrócił uwagę na producentów parówek czy innych dań mięsnych, którzy stosują zielone, kojarzące się właśnie z roślinami i ekologią opakowania.

Na miejscu mięsożerców nie szarżowałbym z przyczepianiem się do nazw, bo na celowniku szybko mogłaby znaleźć się ryba po grecku, mająca z Grecją tyle samo wspólnego, co placek po węgiersku z Węgrami – czyli niewiele.

Moglibyśmy też rozpocząć niejeden spór o to, czy dane danie zasługuje na swoją nazwę, jeżeli dodaje się inny, nietypowy produkt. Wiele podobnych potraw przygotowuje się inaczej i wszystko zależy od regionu. Czy sałatka jarzynowa z jabłkiem to prawdziwa sałatka jarzynowa, czy może podrabianiec? Gorąca dyskusja trwałaby, gdybyśmy zagłębili się w korzenie dań. Nagle mogłoby się okazać, że to dodatek mięsa jest nie na miejscu, bo pierwotnie wykorzystywano wyłącznie warzywa czy grzyby.

To naturalne, że w kuchni dużą rolę odgrywają skojarzenia, nawiązania czy porównania, że coś smakuje jak – i nie zawsze chodzi o to, aby złośliwie się podszyć i wprowadzić w błąd. Wiele dań mięsnych swój smak zawdzięcza nie samemu mięsu, a tym, jak został przygotowany, przyprawiony czy zamarynowany.

Dyskusja jest absurdalna i prowadzi donikąd, bo przecież roślinnym producentom nie zależy na tym, by ich produkty były mylone z mięsem. Najbardziej straciliby na tym sami wegetarianie i weganie. Naprawdę nie trzeba się o nas troszczyć – daliśmy radę wcześniej, damy radę też w przyszłości.

Adam Bednarek 02.10.2025 18:14

