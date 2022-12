Karp przeżyje, a schabowy tylko z boczniaka. Rosnące ceny zachęcą do wegetarianizmu

28 proc. ankietowanych wskazuje na zły wpływ produkcji żywności na środowisko naturalne. Oczywiście nie jest powiedziane, że to "zasługa" rosnących cen i tego, że zaczynamy zastanawiać się, na co idą nasze pieniądze, ale jednak możemy założyć, że są to sprawy połączone. W końcu dotyczą większej świadomości i uwagi podczas zakupów. I znowu: niby nie ma się z czego cieszyć, ale skoro szalejące ceny przynajmniej w tej kwestii mogą doprowadzić do poprawy, to jest to jakaś korzyść.