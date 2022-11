Nowe zasady w Polsce. Prąd STOP! W pracy nie naładujesz telefonu, nie podgrzejesz jedzenia

Udało nam się potwierdzić, że w niektórych urzędach w kraju do obostrzeń podchodzi się bardzo poważnie i pracownicy faktycznie nie mogą korzystać z urządzeń takich jak mikrofale czy czajniki elektryczne. W większości restrykcje są jednak mniej surowe. W pismach, które otrzymują urzędy czy sądy, można przeczytać m.in. o tym, aby lać do czajnika tylko tyle wody, ile się potrzebuje, korzystać z naturalnego oświetlenia czy... nie wkładać do lodówki ciepłych potraw. Radzi się także, aby drukować dwustronnie i tylko czarnym tuszem.