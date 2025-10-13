Biura już nigdy nie będą takie same. Technologia zrobiła swoje

Ładowanie...

Odpowiedź na to pytanie znaleźć można było podczas konferencji Logi Work 2025 w Warszawie, gdzie Logitech zaprezentował swoją wizję nowoczesnego środowiska pracy. To nie tylko prezentacja najnowszych produktów, ale przede wszystkim spojrzenie na to, jak inteligentne narzędzia mogą wspierać produktywność i komfort pracowników w hybrydowej rzeczywistości.

Rewolucja hybrydowa - nowa normalność w Polsce

Dane z najnowszych badań nie pozostawiają wątpliwości - model pracy hybrydowej przestał być eksperymentem i stał się standardem. Według raportu Colliers Hybrid and Beyond '25 tylko 8 proc. firm w Polsce preferuje obecnie pracę wyłącznie z biura, co stanowi dramatyczny spadek w porównaniu do poprzednich lat.

Szczególnie interesujące jest to, że presja na powrót do biur systematycznie słabnie. O ile w 2022 r. 63 proc. firm zachęcało pracowników do powrotu do pracy stacjonarnej, dziś ten odsetek spadł do 49 proc. Jednocześnie 34 proc. organizacji nie wywiera już żadnej presji na zwiększenie obecności w biurze.

Propozycja idealnego stanowiska pracy na Logi Work Days 2025

Globalne trendy potwierdzają te obserwacje. Badanie Cisco pokazuje, że 73 proc. pracowników odnotowuje wzrost produktywności pod wpływem nowych modeli pracy, przy średnim wzroście wydajności o 19 proc. 63 proc. respondentów zgodziłoby się nawet na obniżkę pensji w zamian za możliwość częstszej pracy zdalnej.

MX Master 4 - dotykowo inteligentna przyszłość

Eksperci są zgodni - MX Master 4 jest niezwykły

W centrum tej transformacji znajdują się narzędzia, które umożliwiają efektywną pracę niezależnie od lokalizacji. MX Master 4 to nie tylko kolejna wersja kultowej myszy - to manifest Logitecha jak powinna wyglądać peryferia komputerowa w erze sztucznej inteligencji.

Najważniejszą nowością w MX Master 4 jest technologia haptyczna - pierwsza tego typu implementacja w myszy Logitech. System Haptic Sense Panel umieszczony w miejscu spoczynku kciuka dostarcza subtelnych wibracji podczas przewijania, nawigacji i wybierania opcji. To nie tylko gadżet - badania pokazują, że odpowiednia informacja zwrotna dotykowa może zwiększyć precyzję i szybkość wykonywania zadań nawet o 15 proc.

Prezentacja MX Master 4

Prawdziwą rewolucją jest jednak funkcja Actions Ring - cyfrowa nakładka aktywowana przez naciśnięcie panelu haptycznego. To narzędzie pozwala na redukcję powtarzalnych ruchów myszy nawet o 63 proc., oferując natychmiastowy dostęp do najczęściej używanych funkcji aplikacji. W praktyce oznacza to, że projektant może błyskawicznie przełączać się między narzędziami w Photoshopie, programista - między różnymi środowiskami deweloperskimi, a analityk - między arkuszami w Excelu.

Nie bez znaczenia są też ulepszenia w kluczowych parametrach technicznych. Dwukrotnie silniejsza łączność dzięki zoptymalizowanej antenie i chipowi wysokiej wydajności, 8K DPI dla precyzyjnego śledzenia oraz 70-dniowa żywotność baterii z funkcją szybkiego ładowania przez USB-C to argumenty, które przemawiają do profesjonalistów ceniących niezawodność.

Rally Board 65, czyli sala konferencyjna w jednym urządzeniu

Właściwy sprzęt ma ogromne znaczenie

Jednym z największych wyzwań pracy hybrydowej jest zapewnienie równorzędnego doświadczenia wszystkim uczestnikom spotkań - zarówno tym fizycznie obecnym, jak i tym łączącym się zdalnie. Logitech Rally Board 65 odpowiada na to wyzwanie w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy.

To 65-calowy ekran dotykowy 4K z wbudowanymi systemami video i audio opartymi na sztucznej inteligencji. System RightSight 2 automatycznie śledzi mówiących, inteligentnie kadruje obraz i dostosowuje się do zmieniającej się dynamiki spotkania. RightSound 2 wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do izolacji głosu od szumów tła i zapewnienia krystalicznie czystego dźwięku dla wszystkich uczestników.

Propozycja idealnego stanowiska pracy na Logi Work Days 2025

Szczególnie innowacyjne są funkcje takie jak Camera Zone - ograniczanie wizualnego kadrowania do określonego obszaru, oraz Mic Zone - minimalizowanie odbierania dźwięku poza wyznaczonym obszarem. Nowa technika Depth Blur rozmywa otoczenie w sposób podobny do znanych nam filtrów tła, ale działając w czasie rzeczywistym na poziomie sprzętowym

Kluczem do sukcesu Rally Board 65 jest jednak jego uniwersalność. Urządzenie może działać w trybie Android, PC lub BYOD (Bring Your Own Device), współpracując z Microsoft Teams, Zoom czy Google Meet. Dzięki możliwości montażu na różne sposoby - od mobilnego stojaka po instalację ścienną - jedna sala może obsługiwać zarówno formalne prezentacje, jak i nieformalne sesje burzy mózgów.

Spot - inteligentne oko biura przyszłości

Propozycja idealnego stanowiska pracy na Logi Work Days 2025

Jeśli MX Master 4 i Rally Board 65 są narzędziami bezpośrednio wspierającymi pracę, to Logitech Spot reprezentuje zupełnie inny poziom inteligencji biurowej - proaktywną optymalizację środowiska pracy.

Ten niewielki sensor wykorzystuje technologię radarową do wykrywania obecności ludzi z precyzją wykraczającą daleko poza tradycyjne czujniki ruchu. Spot potrafi wykryć mikro-ruchy osoby siedzącej nieruchomo przy laptopie, co pozwala na znacznie dokładniejsze monitorowanie wykorzystania przestrzeni biurowej.

Ale to dopiero początek możliwości. Spot monitoruje również jakość powietrza, temperaturę, wilgotność, poziom CO2 i przepływ powietrza. Na podstawie tych danych system oblicza Health Score dla każdego pomieszczenia i Energy Score pokazujący efektywność energetyczną. Dostarcza konkretnych rekomendacji - od uruchomienia wentylatora po zmniejszenie liczby osób w pomieszczeniu przy nieoptymalnej wentylacji.

Propozycja idealnego stanowiska pracy na Logi Work Days 2025

Integracja z systemami rezerwacji sal, takimi jak Tap Scheduler, pozwala na automatyczne zwalnianie rezerwacji gdy nikt się nie pojawi, czy błyskawiczny check-in bez dotykania jakichkolwiek powierzchni. W czasach zwiększonej świadomości higieny to rozwiązania o kluczowym znaczeniu.

Sztuczna inteligencja jako katalizator produktywności

Wszystkie te rozwiązania łączy jeden wspólny mianownik - inteligentne wykorzystanie AI do eliminacji zatorów w codziennej pracy. To nie jest AI dla samego AI, ale przemyślane zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego tam, gdzie przynoszą one mierzalne korzyści.

Badania pokazują, że 36 proc. pracowników raportuje wzrost efektywności dzięki zastosowaniu technologii AI. W Wielkiej Brytanii wykorzystanie generatywnej AI w pracy wzrosło o 66 proc. w ciągu zaledwie roku. To trend, który będzie się tylko nasilał.

Propozycja idealnego stanowiska pracy na Logi Work Days 2025

Kluczem jest jednak odpowiednia integracja - technologia powinna być niewidoczna dla użytkownika, działając w tle i dostarczając wartości bez konieczności świadomego zarządzania nią. Przykładem może być Logi AI Prompt Builder - narzędzie zintegrowane z oprogramowaniem Logi Options+, które pozwala na szybkie tworzenie promptów dla ChatGPT bez przerywania flow pracy.

MX Tools: Ekosystem wydajności

Prawdziwą siłą rozwiązań Logitech nie są jednak pojedyncze produkty, ale kompleksowy ekosystem narzędzi połączonych inteligentnym oprogramowaniem. Logi Options+ to znacznie więcej niż sterownik - to platforma umożliwiająca głęboką personalizację i automatyzację.

Flow Control pozwala na płynne przełączanie się między różnymi komputerami poprzez zwykłe przesunięcie kursora na krawędź ekranu. Smart Actions automatyzują powtarzalne zadania - od uruchamiania aplikacji po wykonywanie złożonych makr. Profile aplikacyjne dostosowują zachowanie urządzeń do specyfiki różnych programów.

To wszystko tworzy środowisko, w którym narzędzia adaptują się do użytkownika, a nie na odwrót. Przeciętny knowledge worker korzysta z dziesiątek różnych aplikacji dziennie, taka personalizacja może przełożyć się na godziny zaoszczędzonego czasu tygodniowo.

Ergonomia w erze cyfrowej transformacji

Nowoczesne środowisko pracy to nie tylko zaawansowana technologia, ale też przemyślana ergonomia. Polskie przepisy BHP na 2025 rok wprowadzają nowe wymagania dotyczące ergonomii stanowisk z monitorami, obowiązek zapewnienia optymalnej temperatury i wentylacji oraz dostosowania miejsc pracy do potrzeb starszych pracowników.

MX Master 4 odpowiada na te wyzwania poprzez przemyślany design ergonomiczny. Mysz jest o 9 gramów cięższa od poprzedniczki (150g), co w połączeniu z gładką, powierzchnią z twardego plastiku zapewnia lepszą kontrolę i zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Przeprojektowane przyciski główne są cichsze niż w MX Master 3S, co ma znaczenie w open space'ach i podczas wideokonferencji.

Wyzwania i przyszłość hybrydowego świata pracy

Mimo optymistycznych danych praca hybrydowa niesie ze sobą realne wyzwania. 40 proc. spotkań w biurach obejmuje obecnie uczestników zdalnych, co wymaga przemyślenia tradycyjnych sal konferencyjnych. Prawie jedna trzecia wszystkich spotkań odbywa się w różnych strefach czasowych - wzrost o 35 proc. od 2021 r.

Te statystyki pokazują, dlaczego rozwiązania takie jak Rally Board 65 czy funkcje AI w kamerach stają się nie tylko udogodnieniem, ale koniecznością biznesową. 87 proc. pracowników uważa dobrą technologię biurową za kluczowy aspekt swojej pracy (wzrost z 83 proc. w 2023 r.).

Technologia w służbie człowieka

Konferencja Logi Work 2025 w Warszawie pokazała, że przyszłość pracy nie polega na zastąpieniu człowieka przez maszyny, ale na inteligentnym wsparciu ludzkich zdolności przez technologię. MX Master 4 z haptycznym feedbackiem, Rally Board 65 z audio/video z AI i Spot z proaktywnym monitoringiem środowiska to narzędzia, które nie narzucają nowych sposobów pracy, ale usprawniają istniejące procesy.

Inwestycja w odpowiednie narzędzia technologiczne przestaje być opcją, a staje się warunkiem konkurencyjności. Jak pokazują badania, firmy oferujące elastyczne modele pracy mają 42 proc. wyższą produktywność w porównaniu do tradycyjnych miejsc pracy. Kluczem do sukcesu nie jest jednak sama technologia, ale przemyślane jej wykorzystanie w służbie ludzi i ich potrzeb. Przyszłość pracy już się rozpoczęła. Pytanie brzmi: czy jesteśmy na nią gotowi?

13.10.2025

