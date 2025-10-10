REKLAMA
Powrót do szkoły i na studia: zadbaj o odpowiedni sprzęt. Poznaj serię GeForce RTX 50

Początek roku szkolnego i akademickiego to zawsze moment nowych wyzwań - ale też okazja, by wyposażyć się w sprzęt, który ułatwi codzienną naukę i dostarczy rozrywki. Postaw na rozwiązania, które poradzą sobie ze wszystkimi wyzwaniami.

Mikołaj Adamczuk
Stało się - dla uczniów i studentów wakacje właśnie się skończyły. Nowy rok szkolny i akademicki oznacza sporo pracy, a nie ma nic gorszego niż sprzęt, który nie tylko jej nie ułatwia, ale i utrudnia, nie nadążając, zawieszając się czy nie oferując wystarczających parametrów. To realne pogorszenie jakości uczenia się, a także odpoczynku po zajęciach.

Warto postawić na odpowiednie rozwiązania

Dlatego też współcześni studenci i uczniowie potrzebują laptopów, które poradzą sobie zarówno z zaawansowanymi projektami naukowymi, jak i kreatywną pracą czy wymagającymi grami. Dlatego właśnie laptopy z kartami graficznymi NVIDIA® GeForce RTX™ serii 50 są dziś najlepszym wyborem: łączą moc sztucznej inteligencji, wydajność graficzną i nowoczesne rozwiązania, które realnie wspierają produktywność.

GeForce RTX 50 to przede wszystkim przyspieszenie nauki i pracy na każdym etapie. Student architektury może liczyć na płynniejsze wizualizacje i szybsze renderowanie, przyszły informatyk na błyskawiczne działanie lokalnych modeli językowych, a ekonomista na wielokrotnie szybsze symulacje liczbowe. Badania pokazują, że dzięki technologii RTX wybrane zadania związane z uczeniem maszynowym można wykonywać nawet czterdzieści pięć razy szybciej niż na laptopach pozbawionych dedykowanej grafiki. To przewaga, która pozwala szybciej zdobywać wiedzę i sprawniej przygotowywać się do egzaminów.

Wsparcie dla twórców

Technologie NVIDII to jednak nie tylko nauka, ale też ogromne wsparcie dla twórców. Dzięki środowisku NVIDIA Studio i sterownikom Studio Drivers edycja wideo, grafiki 3D czy obróbka zdjęć przebiegają płynnie i stabilnie, a sztuczna inteligencja znacząco przyspiesza nakładanie efektów czy renderowanie skomplikowanych scen. Dla wielu studentów oznacza to, że projekty realizowane na zajęciach czy własne pasje artystyczne można rozwijać szybciej i z większą swobodą, korzystając z pełni możliwości, jakie daje sprzęt klasy RTX.

Po zajęciach nie można też zapominać o rozrywce. Chwila wytchnienia od nauki z nowoczesnym laptopem RTX to zupełnie nowe doświadczenie w grach. Ray tracing odpowiada za realistyczne oświetlenie, najnowsze DLSS 4 potrafi zwiększyć wydajność dzięki generowaniu dodatkowych klatek z użyciem sztucznej inteligencji, a technologia Reflex 2 zapewnia najniższe możliwe opóźnienia w grach sieciowych. Dzięki temu studenci mogą cieszyć się najnowszymi tytułami w najwyższej jakości, a przerwy między wykładami stają się okazją do prawdziwej rozrywki na najwyższym poziomie.

Kartę docenisz też w pracy

Na co dzień równie przydatne okazują się rozwiązania takie jak NVIDIA Broadcast, które pozwalają usunąć hałas w tle podczas wideokonferencji, poprawić jakość obrazu czy w prosty sposób zmienić tło. Wszystko to sprawia, że zarówno zajęcia online, jak i spotkania w pracy i rozmowy ze znajomymi zyskują zupełnie nową jakość. A ponieważ laptopy GeForce RTX korzystają z technologii Max-Q, pozostają smukłe, ciche i energooszczędne, co czyni je idealnym towarzyszem w bibliotece, na uczelni czy w podróży.

Poznaj laptopa Lenovo Legion Pro 7i 16IAX10H

Szczególną uwagę warto zwrócić na laptop Lenovo Legion Pro 7i 16IAX10H z kartą GeForce RTX 5090 i ekranem OLED. To urządzenie, które łączy wszystkie atuty nowoczesnej mobilnej stacji roboczej i gamingowego komputera. Oferuje najwyższą wydajność w nauce i grach, perfekcyjny obraz na matrycy OLED, pełne wsparcie dla technologii RTX - od DLSS 4 po Reflex 2 - a przy tym pozostaje mobilne i ciche dzięki Max-Q. To sprzęt, który z równą łatwością sprawdzi się podczas pracy nad projektem wideo, jak i w trakcie wieczornego maratonu w ulubionej grze.

Możesz go wygrać

Aktualnie trwa doskonała okazja, dzięki której można go zdobyć, czyli organizowany przez LeEnovo Legion i NVIDIA konkurs „Gaming Room. Jego zwycięzca otrzyma nie tylko najnowszego laptopa Legion Pro 7i z GeForce RTX 5090, ale także kompletną metamorfozę pokoju w prawdziwe centrum gamingu wraz z niezbędnymi dodatkami i akcesoriami. Co więcej, nagrodę wręczą osobiście autorzy popularnych kanałów Do Roboty oraz Matura to bzdura, którzy zadbają również o pełne wyposażenie pokoju w nowy sprzęt. Warto też dodać, że pierwsze 30 zgłoszeń otrzyma plecak Lenovo Casual Backpack B210 idealny na laptopa. Konkurs potrwa od 7.10.2025 do 26.10.2025, a szczegóły akcji można znaleźć na stronie organizatora.

Podsumowując - laptopy GeForce RTX 50 są wszechstronnym narzędziem do nauki, pracy i rozrywki. Niezależnie od tego, czy ktoś planuje karierę w inżynierii, grafice, informatyce, czy po prostu chce mieć niezawodny laptop na studia - nie będzie rozczarowany swoim wyborem. W kolejne wakacje też się sprawdzą. Spokojnie - nadejdą szybciej niż może nam się wydawać!

Mikołaj Adamczuk
10.10.2025 12:56
