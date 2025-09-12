Przeglądarka wykryje, że ktoś wchodzi do domu. I ukryje wszystko na ekranie

Ładowanie...

Twórcy Opery pochwalili się, że do Opery GX (czyli tej bardziej gamingowej wersji przeglądarki) dodano nietypową funkcję zakładającą możliwość łączenia się z urządzeniami smart home. Pozwoli to na m.in. automatyczną zmianę świateł, ale najciekawsze jest jednak automatyczne ukrywanie treści wyświetlanych w przeglądarce. Jak to ma działać?

Przeglądarka stała się mądrzejsza. Umie chować rzeczy w przeglądarce jak człowiek

Opera GX zyskała integrację z systemem smart home. Oznacza to, że oprogramowanie jest w stanie komunikować się z najróżniejszymi inteligentnymi sprzętami w naszym domu, takimi jak czujniki otwieranych drzwi. Tutaj zaczyna się cała magia - urządzenie zewnętrzne są w stanie wpływać na działanie przeglądarki, czyli po prostu nią sterować.

Aktywacja takiego czujnika drzwi może wysłać komunikat do przeglądarki internetowej o tym, że ktoś wszedł do naszego domu (lub określonego pomieszczenia), wtedy gdy akurat nie ma nas na miejscu. Dzięki temu Opera GX aktywuje tzw. przycisk paniki, czyli rozwiązanie ukrywające wszystkie treści na ekranie.

Przycisk paniki dotychczas działał w taki sposób, że po kliknięciu klawisza F12 na klawiaturze komputera użytkownik zatrzymywał i wyciszał wszystkie odtwarzanych multimediów oraz ukrywał obecnie uruchomione karty. Przycisk jednocześnie zastępował treści nowym oknem - najczęściej inną stroną, zawierającą bezpieczne treści (np. Wikipedia). Dzięki integracji ze smart home przeglądarka może aktywować przycisk paniki całkowicie zdalnie, automatycznie, bez potrzeby ingerencji użytkownika.

Tym sposobem, nawet jeśli ktoś bliski wejdzie do naszego mieszkania (lub pokoju, biura) i będzie chciał sprawdzić naszą przeglądarkę, nic tam nie zobaczy. Bezpieczniej i prywatniej chyba już się nie da. Opcja chroni nas przed wścibskimi oczami innych.

Poza tym integracja pozwala również wykonywać inne czynności. Jedną z nich jest synchronizacja kolorów inteligentnych świateł: żarówek czy taśm LED z motywem Opera GX, aby pomieszczenie dostosowywało się do tego, co mamy na ekranie. W przeglądarce możemy ustawić też automatyczne przyciemnianie świateł, zamknięcie rolet, a nawet niestandardowe opcje: włączenie czerwonego koloru na żarówkach, gdy otworzyliśmy zbyt wiele kart przeglądarki i wykorzystujemy zbyt wiele pamięci operacyjnej.

Jak to działa? Jak przeglądarka łączy się ze smart home?

Teorię już znacie, ale jak udało się to zrobić Operze? Twórcy zaimplementowali do oprogramowanie odpowiednie narzędzia open source, które pozwalają na łączenie się z hubami inteligentnego domu takimi jak Home Assistant czy Homebridge. Dzięki temu jesteśmy w stanie dodać Operę GX jako nowe urządzenie smart home.

Jest to zatem rozwiązanie dla tych, którzy już mają skonfigurowany smart home u siebie. W opcjach przeglądarki należy włączyć obsługę MQTT. Po nawiązaniu połączeniu trzeba będzie też zainstalować rozszerzenie smart home w Operze GX. Producent stworzył cały szczegółowy poradnik dla tych, którzy chcą połączyć swoją przeglądarkę internetową z systemem inteligentnego domu.

Obrazek główny: Hamik / Shutterstock.com

Albert Żurek 12.09.2025 21:57

