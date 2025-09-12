REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple Watch SE 3 to najlepsza nowość Apple'a. Będę się o to bić

Zamiast iPhone’ów 17, to Apple Watch SE 3 stał się moim osobistym bohaterem wydarzenia Awe Dropping. Budżetowy smartwatch został dopieszczony w sposób, który zawstydził nie tylko pozostałe zegarki.

Malwina Kuśmierek
Apple Watch SE 3 to zwycięzca wydarzenia Awe Dropping
REKLAMA

Niewątpliwymi i bezapelacyjnymi gwiazdami wydarzenia Apple'a Awe Dropping były smartfony iPhone 17. Co do tego, który z modeli iPhone 17 jest najlepszy, czy iPhone Air to ewolucja czy rewolucja oraz czy tegoroczne telefony Apple są warte swojej ceny można się kłócić - albo przynajmniej zażarcie debatować. Jednak sama nie pozostawiam otwartych drzwi na debatę w jednej kwestii: Apple Watch SE 3 wniósł do pokazu najwięcej.

REKLAMA

Apple Watch SE 3 to najlepsze, co Apple pokazało podczas Awe Dropping. Będę się o to bić

Apple Watch SE to seria smartwatchy inspirowana tą samą ideą, co iPhone SE (i obecny 16e): mniejsza cena w zamian za kompromisy sprzętowe. Pierwszy Watch SE niższą cenę niż debiutujący równolegle Series 5 usprawiedliwiał zastosowaniem procesora i czujnika optycznego tętna poprzedniej generacji, pozbawieniem czujników EKG i pulsoksymetru, komunikacji UWB i Wi-Fi 5 GHz. Już dwa lata później pojawił się Watch SE 2 z podobnymi kompromisami i potem... no właśnie. Trzy lata przerwy.

Trzy lata przerwy potrafią doprowadzić do zestarzenia się smartfona, a co dopiero budżetowego (jak na realia Apple) smartwatcha, który już w dniu premiery jechał na procesorze poprzedniej generacji. Do tego wygląd SE 2, za sprawą dużych ramek, bardzo przypominał zabawkę (żeby nie powiedzieć gadżet, który przypadkowo wrzuciłam do koszyka na Temu). W ostatnich miesiącach Apple Watch SE 2 często trafiał na promocje, ale nie miałam serca polecać go nikomu, zwłaszcza że przy małej dopłacie można było w całkiem dobrej cenie wyhaczyć Apple Watch Series 9.

Dlatego z zapartym tchem czekałam na pokaz Watcha SE 3 i z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że Apple przeszło moje najśmielsze oczekiwania. SE 3 otrzymał od Apple'a bardzo wiele aktualizacji i funkcji, których można by się spodziewać od flagowych Series 11, takich jak czujnik temperatury, szybsze ładowanie czy Always on Display.

Apple pokazało Wynik Snu (Sleep Score) w części prezentacji poświęconej Series 11, dlatego byłam pewna że właśnie tu pojawi się przepaść pomiędzy zegarkami. Ale nie. Apple Watch SE 3 otrzymał również Wynik Snu - z resztą tak samo jak Watch SE 2.

Apple Watch SE 3 w rękach Piotra Grabca

Apple nie mogło się także nachwalić wprowadzeniem do budżetowego zegarka głośnika pozwalającego na odtwarzanie multimediów bez konieczności podłączenia słuchawek. Nie żeby to była wybitnie przydatna rzecz - no chyba, że jesteś do szpiku kości złym człowiekiem i lubujesz się w dzieleniu się muzyką i podcastami w miejscach publicznych. Ale głośnik to kolejna rzecz, która zawęża dystans pomiędzy Watchem Series 11 a Watchem SE.

Wisienką na torcie SE 3 jest jego wygląd, który do złudzenia przypomina główne Watche Series, odchodząc od dotychczasowej, z lekka infantylnej stylistyki SE i SE 2. Kiedy prezentacja Apple płynnie przeszła z Series 11 do SE 3, musiałam odczekać chwilę aż padnie fraza "Apple Watch SE 3", bo tak bardzo przypominał on Series 11 - co z resztą później potwierdził mi Piotr Grabiec, który miał okazję zobaczyć oba zegarki na żywo.

1099 zł za zegarek Apple'a to cena więcej niż odpowiednia

Zwieńczeniem całego pokazu była oczywiście cena, bo Watch SE 3 w ogóle nie podrożał, co w Polsce przełożyło się na cenę od 1099 zł (40mm/tylko GPS) do 1599 zł (44mm/GPS+Cellular). To śmiesznie niska cena nie tylko w porównaniu do pozostałych zegarków Apple'a, ale i konkurencyjnych opcji.

Czytaj też: Polskie ceny Apple Watch 11, AirPods Pro 3 i Watch Ultra 3. Jest zaskakująco dobrze

Oczywiście bogactwo nowych funkcji, opcji, zbliżenie wizualne do Series 11 i nie podniesienie ceny SE 3 są mieczem obosiecznym: Series 11 totalnie zbladł i w świetle SE 3 i Ultra 3 okazał się nijaką częścią Awe Dropping. To ironiczny paradoks - Apple, chcąc wypełnić lukę w segmencie tańszych zegarków, stworzyło urządzenie, które w praktyce odebrało blask swojemu własnemu flagowcowi. Dla mnie jednak to właśnie największy sukces tegorocznego wydarzenia: zamiast kolejnej ewolucji w wyższej półce, to "tani" Watch SE 3 stał się prawdziwą gwiazdą wydarzenia, redefiniując pojęcie "budżetowego smartwatcha". I choć iPhone’y, jak zwykle, przyciągnęły najwięcej błysków fleszy, właśnie ten zegarek jest urządzeniem, które zostanie mi w pamięci po Awe Dropping.

REKLAMA

Więcej na temat urządzeń zaprezentowanych przez Apple:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
12.09.2025 06:34
Tagi: AppleApple WatchSmartwatch
Najnowsze
6:23
AI ma leczyć ludzi? Spełnia się dramatyczna wizja
Aktualizacja: 2025-09-12T06:23:00+02:00
6:12
Zobaczyliśmy, jak okrzemki tańczą na lodzie. To arktyczny przełom
Aktualizacja: 2025-09-12T06:12:00+02:00
6:01
Starship zabiera w kosmos niebywały ładunek. Musk idzie po rekord
Aktualizacja: 2025-09-12T06:01:00+02:00
21:36
Apple potrzebuje iPhone'a Air bardziej niż klienci. Nawet ci z sadu
Aktualizacja: 2025-09-11T21:36:32+02:00
21:16
Apple nie ugnie się przed Europą, więc nie dostaniesz pomocnej funkcji
Aktualizacja: 2025-09-11T21:16:19+02:00
19:31
Nowy wzór liczby Pi robi furorę. Powstał przypadkiem
Aktualizacja: 2025-09-11T19:31:53+02:00
19:18
iPhone 17 Pro jest szybszy od MacBooka z układem M2. To absurd
Aktualizacja: 2025-09-11T19:18:30+02:00
18:57
Apple zabił mi ulubionego iPhone’a i zmusza do płacenia więcej
Aktualizacja: 2025-09-11T18:57:42+02:00
18:42
Drzewom coś się wyraźnie nie zgadza. Pomieszał im się kalendarz
Aktualizacja: 2025-09-11T18:42:34+02:00
18:02
Dron USA ostrzelał UFO. Senator ujawnia wideo z awarią rakiety
Aktualizacja: 2025-09-11T18:02:04+02:00
17:41
Amazing Apple. iPhone 17 rozpozna kolor etui i sam dopasuje system
Aktualizacja: 2025-09-11T17:41:37+02:00
17:21
Na topowe karty GeForce poczekamy dłużej. Ale chyba nie warto
Aktualizacja: 2025-09-11T17:21:52+02:00
16:27
AirPods Pro 3 niby grają dłużej, ale etui to dramat. Apple znów bajeruje
Aktualizacja: 2025-09-11T16:27:06+02:00
16:07
Jest nowy standard ładowania, działa na starych telefonach. Brawo
Aktualizacja: 2025-09-11T16:07:54+02:00
15:57
RegioJet pokazał cennik i udowodnił Polakom: może być taniej niż u PKP
Aktualizacja: 2025-09-11T15:57:47+02:00
15:41
Robot Lidla aż 700 zł taniej. Rywal Thermomixa w świetnej promocji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:41:33+02:00
15:16
Ekonomia dronowa. Za ile i czym możemy strącać drony - polski cennik
Aktualizacja: 2025-09-11T15:16:57+02:00
14:18
Jak wyłączyć i zrestartować iPhone'a? Poradnik
Aktualizacja: 2025-09-11T14:18:38+02:00
14:01
Ile pamięci potrzebuje twój iPhone? Podpowiadamy, którą opcję wybrać
Aktualizacja: 2025-09-11T14:01:51+02:00
13:08
Elon Musk zrzucony z tronu. Przez moment rządził inny bogacz - wystarczyło
Aktualizacja: 2025-09-11T13:08:36+02:00
12:56
Łazik na Marsie odkrył "potencjalne oznaki życia". NASA mówi: to może być to
Aktualizacja: 2025-09-11T12:56:35+02:00
11:52
Polska ogranicza ruch lotniczy na wschodzie. Podano, kto może latać, a kto nie
Aktualizacja: 2025-09-11T11:52:11+02:00
11:08
Jaki jest iPhone 17 Pro (Max) na żywo? Już go sprawdziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-11T11:08:25+02:00
10:35
Samsung takiego smartfona jeszcze nie miał. To bat na składanego iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-11T10:35:08+02:00
10:08
YouTube będzie tłumaczył wszystko jak leci. Były napisy, wchodzi dubbing
Aktualizacja: 2025-09-11T10:08:49+02:00
9:48
W końcu mogę przesiąść się na Apple Watcha Ultra. Czekałem na tę nowość w trójce
Aktualizacja: 2025-09-11T09:48:07+02:00
9:16
PlayStation wydaje nową aplikację na smartfony. Rodzice będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-09-11T09:16:55+02:00
9:01
System kaucyjny jest tuż za rogiem. Postawienie automatu to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-09-11T09:01:46+02:00
8:44
iPhone 17: sprawdziliśmy już pierwszego nie-Prosiaka dla tych, co wcześniej mieli Pro
Aktualizacja: 2025-09-11T08:44:18+02:00
8:05
Lotnisko w Krakowie szykuje wielki remont. Jeśli plan zawiedzie, czeka nas paraliż
Aktualizacja: 2025-09-11T08:05:35+02:00
6:45
Starsze Apple Watche też dostaną najciekawszą nowość. Miłe zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-09-11T06:45:00+02:00
6:34
iPhone'y 17 dostały nowy czip N1. To wielka innowacja skryta w cieniu
Aktualizacja: 2025-09-11T06:34:00+02:00
6:23
Unia ma "sposób" na tony ubrań. Teraz będzie to problem sklepów
Aktualizacja: 2025-09-11T06:23:00+02:00
6:11
Plastik jako paliwo, nie odpad? To stary pomysł, ale jest nowy przełom
Aktualizacja: 2025-09-11T06:11:00+02:00
6:01
Znany fizyk kapitalnie tłumaczy, jak postrzegać czwarty wymiar
Aktualizacja: 2025-09-11T06:01:00+02:00
21:16
Polska kolej chwali się prędkością. W kilometrach, ale nie na godzinę
Aktualizacja: 2025-09-10T21:16:52+02:00
20:52
Apple ma pierwszy na świecie telefon kręcący takie wideo. Pełna dominacja
Aktualizacja: 2025-09-10T20:52:29+02:00
20:23
iPhone 17 kontra iPhone 16. Który "tani" smartfon Apple się opłaca?
Aktualizacja: 2025-09-10T20:23:42+02:00
20:07
iPhone 17 Pro ma sprytną funkcję ekranu, o której Apple nie mówi
Aktualizacja: 2025-09-10T20:07:08+02:00
19:44
Apple chce, abyś nosił iPhone'a na pasku ze śmieci. Za skromne 319 zł
Aktualizacja: 2025-09-10T19:44:36+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA