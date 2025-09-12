REKLAMA
Awaria w Play. Nie działa internet w telefonie i połączenia

Wygląda na to, że Play ma awarię. Klienci narzekają na niedostępność usług: połączeń telefonicznych oraz łączności z internetem bazującym na sieci komórkowej.

Albert Żurek
Awaria Play
Awaria miała rozpocząć się ok. godz. 16:15, gdy w serwisie Downdetector pojawiły się pierwsze zgłoszenia informujące o problemach. Z czasem pojawiać się jednak kolejne fale zgłoszeń: o 16:45 było ich niemal 2500, a ok. godz. 17:15 - już przeszło 7500. Klienci potwierdzają również inne problemy.

Awaria w Play. Nie działają usługi oraz aplikacja mobilna

W serwisie Downdetctor dowiadujemy się, że Play ma głównie problem z internetem mobilnym oraz zasięgiem sieci komórkowej. Strona internetowa ujawnia, że problem jest w całej Polsce i największych miastach w kraju: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i innych miastach.

W mediach społecznościowych dowiadujemy się jednak więcej o awarii - użytkownicy zgłaszają problemy z aplikacją mobilną Play24, która "prawie nie działać", podobnie jest też problem z dodzwonieniem na infolinię. W innych postach internauci narzekają na problemy z dodzwonieniem się i brakiem internetu w telefonie.

W najnowszym poście Play na Facebooku o uruchomieniu przedsprzedaży iPhone'a Air również możemy znaleźć masę zgłoszeń klientów operatora. Według komentujących problemy z dzwonieniem i siecią mobilną 5G oraz LTE są w woj. małopolskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, śląskim, podkarpackim. Awaria najwyraźniej jest zatem ogólnopolska.

To jednak nie tak, że systemy Play w zupełności nie funkcjonują - obecnie ma działać sieć 2G do połączeń telefonicznych w słabej jakości. Wiadomości SMS również mają przychodzić. 2G jednak nie nadaje się do łączności z internetem.

Play w odpowiedzi na komentarze użytkowników odpowiedział, że wie o sytuacji i pracuje nad przywróceniem usług do normalnego stanu. Od siebie dodam, że sieci wykorzystujące infrastrukturę sieci komórkowej Play zdają się działać bez zarzutu - sam korzystam z usług Mobile Vikings (która łączy się ze stacjami bazowymi fioletowego operatora) i nie mam problemu z internetem mobilnym i połączeniami. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na

Obrazek główny: Grand Warszawski / Shutterstock.com

12.09.2025 17:42
