Prokuratora uderza w program Czyste powietrze. Milionowe wyłudzenia

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi śledztwo, w którym poszkodowanych jest już ponad sto osób, a skala strat liczona jest w dziesiątkach mln zł. Według ustaleń śledczych jedna ze spółek z województwa zachodniopomorskiego zawierała z beneficjentami umowy na wykonanie prac termomodernizacyjnych. Obiecywano szybkie i kompleksowe inwestycje, ale w wielu przypadkach w ogóle nie dochodziło do ich realizacji. Klienci byli wprowadzani w błąd co do faktycznych możliwości wykonania zleceń. W praktyce oznaczało to wyłudzenie dotacji i wpłat, jakie gospodarstwa domowe wnosiły z myślą o modernizacji swoich budynków.

Sam schemat był prosty – deklaracje składane w ramach programu, pozyskanie dofinansowania i pieniędzy od beneficjentów, a następnie brak realizacji lub działania pozorne. W efekcie setki rodzin straciły środki, które miały poprawić komfort ich życia i obniżyć rachunki za energię.

Skala strat szokuje

Prokuratura podaje, że proceder trwał od 2022 r. do końca 2024 r. W tym czasie szkody wyrządzone na szkodę beneficjentów programu sięgnęły kilkudziesięciu mln zł. Poszkodowanych jest już ponad sto osób, ale śledczy nie wykluczają, że lista może się wydłużyć. Śledztwo ma charakter ogólnopolski. Oznacza to, że podobne praktyki mogły dotknąć mieszkańców różnych regionów kraju.

Sprawa uderza w zaufanie do programów proekologicznych. Czyste Powietrze to kluczowy element strategii państwa w walce ze smogiem, a także istotne narzędzie wspierania transformacji energetycznej. Jeśli w jego ramach dochodzi do nadużyć, zagrożona jest nie tylko kieszeń pojedynczych obywateli, ale i cała idea modernizacji polskich domów.

Postępowanie prowadzi specjalny wydział do spraw przestępczości gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Zarzuty dotyczą art. 286 § 1 Kodeksu karnego, czyli oszustwa. Na tym etapie istotne będzie ustalenie pełnej skali wyłudzeń, identyfikacja kolejnych pokrzywdzonych oraz zabezpieczenie majątku podejrzanych.

Marcin Kusz 12.09.2025 17:06

