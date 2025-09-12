Wielka awaria w polskich urzędach. "Przyczyny są analizowane"
Osoby chcące odebrać paszport lub ubiegające się o taki dokument mogły mieć z tym problem. Jest komunikat MSWiA i Ministerstwa Cyfryzacji.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji potwierdziło, że w godzinach porannych wystąpiła przerwa w dostępie do Systemu Rejestrów Państwowych.
W efekcie niemożliwe było wykonywanie zadań na podstawie tych rejestrów, takich jak dowody osobiste, paszporty, akty stanów cywilnego – czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Cyfryzacji.
Awaria dotknęła wiele polskich urzędów
O problemach informowały na swoich facebookowych profilach.
Jak zaznacza MSWiA, Centralny Ośrodek Informatyki podlegający Ministerstwu Cyfryzacji przywrócił już funkcjonalność Systemu. Awarię systemu rejestrującego potwierdziła rzeczniczka resortu Karolina Gałecka. Nie wiemy jednak, co spowodowało problemy.
"Przyczyny są analizowane" - informuje rzeczniczka MSWiA we wpisie na platformie X.
