Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana

Certyfikacja w chińskim urzędzie (modele: 25098PN5AC, 2509FPN0BC i 25113PN0EC) potwierdziła, że wszystkie trzy smartfony będą obsługiwać szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100 W. To zauważalne usprawnienie względem poprzedniej generacji, która zatrzymała się na 90 W. Wprawdzie różnica nie jest rewolucyjna, ale przy codziennym użytkowaniu może przełożyć się na jeszcze krótszy czas ładowania i większy komfort.

To mają być smarfony ze Snapdragonem 8 Elite 2

Jeszcze bardziej ekscytująca jest zapowiedź zastosowania w nowych modelach procesora Snapdragon 8 Elite 2. Ten najnowszy układ od Qualcomma nie miał jeszcze swojej premiery, ale już teraz się mówi, że Xiaomi planuje być pierwszą marką na świecie, która pokaże urządzenia z tym chipem, najpewniej w kilka dni po wrześniowej prezentacji producenta procesorów.

Snapdragon 8 Elite 2 ma przynieść nie tylko wzrost wydajności, ale też lepszą efektywność energetyczną, obsługę bardziej zaawansowanej grafiki i AI oraz szersze możliwości łączności. To wszystko sprawia, że nowe flagowce Xiaomi mogą stać się jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie wyborów w segmencie premium pod koniec 2025 r.

Dostępność? Wciąż pod znakiem zapytania

Tradycyjnie nowe modele Xiaomi debiutują najpierw w Chinach. Jak czytamy na łamach GSMArena, tak będzie również tym razem. Na globalną premierę trzeba będzie poczekać prawdopodobnie do pierwszych miesięcy 2026 r. Nie ma też pewności, czy wszystkie trzy wersje – 16, 16 Pro i 16 Pro Max – trafią do międzynarodowej dystrybucji. Xiaomi często bardzo selektywnie wybiera modele, które wychodzą poza rynek chiński.

Marcin Kusz 29.08.2025 18:47

