Zuckerberg przepalił na nich miliony. Nie minął miesiąc, a już uciekli

W ubiegłym tygodniu Mark Zuckerberg zakończył najbardziej kosztowną kampanię rekrutacyjną w historii Mety. A właściwie nie tylko Mety, bo eksperci rynku są zgodni - wielotygodniowe przejmowanie talentów od konkurencyjnych OpenAI, Google oraz Anthropic oraz całego startupu Scale AI kosztowało Metę rekordową sumę. Budowanie legionu inżynierów i naukowców mających stworzyć superinteligencję przerwali jednak inwestorzy niezadowoleni z trwonienia pieniędzy. I jak się okazuje, całkiem słusznie niezadowoleni.

Mark Zuckerberg wydał miliony na nowe talenty. Pieniądze nie mogły wygrać ze stylem zarządzania szefa Mety

Jak poinformował serwis Wired, zaledwie dwa miesiące po starcie nowego laboratorium Meta Superintelligence Labs pierwsi z pozyskanych badaczy opuszczają firmę. Wśród nich są Avi Verma i Ethan Knight - obaj wcześniej związani z OpenAI - którzy po krótkiej przygodzie z Menlo Park zdecydowali się wrócić do poprzedniego pracodawcy. Z pracy w laboratorium rezygnuje także Rishabh Agarwal, wcześniej zatrudniony w Google Brain i DeepMind, a w ostatnich miesiącach odpowiedzialny za projekty generatywne w Meta. Do OpenAI przechodzi również Chaya Nayak, do niedawna dyrektor ds. zarządzania produktami w obszarze sztucznej inteligencji.

Odejścia te to mocny sygnał, że powołane przez Zuckerberga laboratorium superinteligencji może mieć trudny start. Prezes Mety liczył, że astronomiczne pakiety benefitów - według nieoficjalnych doniesień sięgające nawet miliarda dolarów za pojedynczego specjalistę - pozwolą błyskawicznie zbudować przewagę nad konkurencją w wyścigu o stworzenie sztucznej ogólnej inteligencji. Jednak zamiast stabilizacji, projekt od początku zmaga się z biurokracją, reorganizacjami zespołów i narastającą niechęcią części pracowników do stylu zarządzania Zuckerberga.

Rishabh Agarwal w publicznie dostępnym wpisie na platformie X podkreślił, że rezygnacja nie była łatwa.

To była trudna decyzja, zwłaszcza wobec gęstości talentu i mocy obliczeniowej zgromadzonej w laboratorium. Ale po 7,5 roku spędzonym w Google Brain, DeepMind i Meta poczułem potrzebę podjęcia innego rodzaju ryzyka

Co znamienne, odwołał się przy tym do słów samego Zuckerberga: "W świecie, który zmienia się tak szybko, największym ryzykiem jest nie podejmować żadnego ryzyka".

Meta oficjalnie bagatelizuje sprawę. Rzecznik firmy w rozmowie z Wired tłumaczył, że "w intensywnym procesie rekrutacyjnym zawsze zdarza się, że ktoś zdecyduje się jednak pozostać przy dotychczasowej pracy". Choć podobne rotacje są typowe dla branży, tempo i kierunek ostatnich odejść niepokoją analityków. Zwłaszcza że OpenAI - główny konkurent Mety - nie tylko odzyskał dwóch specjalistów, ale dodatkowo wzmocnił się doświadczoną postacią Nayak, która przez niemal dekadę kształtowała strategie AI w Menlo Park.

Wojna o talenty w sztucznej inteligencji przybiera na sile. OpenAI straciło już wielu pracowników, którzy obecnie współtworzą Anthropic, xAI, Safe Superintelligence czy Thinking Machines. Teraz jednak to Meta staje przed problemem utrzymania kluczowych specjalistów. Dla Zuckerberga, który jeszcze niedawno chwalił się "najsilniejszym zespołem badawczym na świecie", odpływ świeżo zrekrutowanych gwiazd jest ciosem wizerunkowym i - jeżeli się utrzyma - może zahamować ambitne plany związane z budową superinteligencji.

Malwina Kuśmierek 28.08.2025 18:46

