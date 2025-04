Szef Mety nie może spać po nocach. Boi się, że Facebook się kończy

Każdy komu nie wystarcza palców obu dłoni na policzenie wieku swojego konta, prawdopodobnie zgodzi się ze stwierdzeniem, że "Facebook kiedyś był inny". Platforma stworzona do łączenia znajomych ze szkoły, pracy i spoza nich szybko przerodziła się w portal społecznościowy o bardzo ogólnym profilu. Obecnie Facebook to także platforma ogłoszeń lokalnych i sprzedaży, organizacji wydarzeń, łączenia się ludzi o podobnych zainteresowania, reklamowa, a dawniej także platforma to gier.



Ta wielogłowa hydra zwana Facebook jest utrapieniem także dla samej Mety, o czym od dłuższego czasu miał mówić już sam Mark Zuckerberg.