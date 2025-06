Nie daj się nabrać. Nie odetną ci dostępu do Facebooka i Instagrama

Rzecznik KE, Thomas Reigner w odpowiedzi dla PAP (Polskiej Agencji Prasowej) podaje, iż do programu zgłosiło się pięć państw: Francja, Hiszpania, Włochy, Dania i Grecja. A gdyby tego było mało, aplikacja ma być nieobowiązkowa. Co prawda, unijna ustawa o usługach cyfrowych zakłada, że platformy internetowe są zobowiązane do ochrony nieletnich. Ale to od dostawców usług zależy, w jaki sposób będą realizować tę ochronę. Oraz z jakich metod użytkownicy platform będą musieli korzystać.