Zamontowali ławki, na których nie da się siedzieć. Są za gorące

Niedawno narzekałem, że w Polsce trzeba prosić się o ławki. Ale jak widać, nie jest to jedyny problem – o ich montażu decydują często ci, którzy nie planują z nich skorzystać. I przez to stawiane są w dziwnych miejscach, np. blisko hałaśliwych dróg, a nie pod blokami, albo wykonane z niepraktycznych materiałów. Te szczecińskie nie nadają się do odpoczynku w ciepłe dni, za to będą bezużyteczne zimą, bo będą chłodne.