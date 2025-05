To absurd, ale w polskich miastach trzeba prosić się o ławki

Ławek nie ma nawet na warszawskim Dworcu Centralnym, na co zwróciła uwagę posłanka Paulina Matysiak. A to przecież jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce. Brak miejsca do odpoczynku „stanowi poważne utrudnienie dla wielu pasażerów i de facto prowadzi do ich wykluczenia z komfortowego korzystania z transportu kolejowego” – twierdziła polityczka.