Kawałek po kawałku zabierają chodniki. Nie tylko auta i hulajnogi

Być może na wąskich łódzkich chodnikach strefy parkowania dla hulajnóg też się nie sprawdzą i niewykluczone, że trzeba będzie zastanowić się, co dalej. Póki co wymalowane przestrzenie to sugestia dla operatora i użytkowników, do której nie wszyscy się stosują, ale pewną poprawę widać. Gdy już pozostawianie pojazdów stanie się obowiązkowe, różnica być może będzie jeszcze bardziej widoczna.