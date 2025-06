PGE Czechnica 2: gazowa rewolucja w Siechnicach

Uruchomienie elektrociepłowni Czechnica 2 to konkretny krok w stronę bardziej zrównoważonej energetyki. Dla mieszkańców Dolnego Śląska oznacza czystsze powietrze i pewniejsze dostawy energii. To także demonstracja zaangażowania PGE w transformację całego polskiego sektora energetycznego, co jest niezbędne do sprostania wyzwaniom klimatycznym i zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego kraju.