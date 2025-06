Morele.net z poważną wpadką. Dane na wyciągnięcie ręki hakerów

Po otrzymaniu zgłoszenia o podatności formularza ratalnego, nasze zespoły Security i IT zareagowały natychmiastowo i niezwłocznie zweryfikowały zgłoszoną sytuację. Podatność została potwierdzona i usunięta w ciągu 2 godzin od jej zgłoszenia. Przeprowadzona analiza wykazała, że ewentualne wykorzystanie podatności było ograniczone i wymagało jednoczesnego spełnienia kilku warunków – posiadania konta użytkownika, zalogowania się do systemu oraz wpisania numeru zamówienia. Podatność umożliwiała dostęp tylko i wyłącznie do wyświetlenia adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Nasz dział Security, we współpracy z zespołem IT, dokładnie przeanalizował sytuację i jednoznacznie potwierdziliśmy, że nie doszło do wykorzystania podatności w celu nieuprawnionego pozyskania danych. Podatność została użyta wyłącznie w celach weryfikacyjnych przez zgłaszającego oraz dziennikarza, a wszelkie działania mieściły się w granicach odpowiedzialnego ujawnienia. Bezpieczeństwo danych Klientów jest dla Morele.net absolutnym priorytetem.

Nieustannie wdrażamy i rozwijamy rozwiązania podnoszące poziom bezpieczeństwa naszych systemów, aby skutecznie minimalizować ryzyko pojawiania się podobnych podatności w przyszłości. Dziękujemy za odpowiedzialne i szybkie zgłoszenie – tego typu sygnały pozwalają nam natychmiast reagować oraz jeszcze skuteczniej chronić dane naszych Klientów. Współpraca i zgłaszanie podatności przez użytkowników wpisuje się w najlepsze praktyki rynkowe, które stanowią ważny element ciągłego doskonalenia zabezpieczeń IT.