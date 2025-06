Kapitalny widok na Marsie. Uchwycono bardzo rzadkie zjawisko

Zdjęcie z 2 maja 2025 r. to nie tylko piękna pocztówka z innego świata. To symbol nowej fazy misji Odyssey – fazy, w której spojrzenie na Marsa zaczyna przypominać to, co widzą astronauci z ISS patrząc na Ziemię. To nowa perspektywa, która zbliża nas do planety, która być może kiedyś stanie się nowym domem dla ludzi.