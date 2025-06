Co dalej z inwestycją Intela pod Wrocławiem. Czy patenty zdradzają inne zamiary?

Oficjalnie nie ma decyzji o wznowieniu budowy zakładu pod Wrocławiem. Ale obserwując działania firmy, zarówno technologiczne jak i prawne, to ważny sygnał, sugerujący, że nasz kraj wciąż może liczyć na obecność w globalnej układance półprzewodnikowej. Dla biznesu i decydentów to ważny moment, wzrost aktywności Intela w Polsce w tym zakresie to coś więcej niż formalność, to często preludium do konkretnych działań biznesowych.