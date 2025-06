ChatGPT nie działa. I to wcale nie bunt maszyn

Na czas pisania artykułu (wtorek 10 czerwca, ok. godz. 14:00) ChatGPT ma problemy z dostępnością. W serwisie Downdetector pojawiło się niemal 2000 zgłoszeń i wygląda na to, że liczba cały czas rośnie. Awaria ma trwać od ok. godz. 11:00, kiedy to zanotowano pierwszą większą falę zgłoszeń.