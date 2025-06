Jak zmienił się CarPlay w iOS 26? Przegląd wszystkich nowości

Teraz przyszła pora na CarPlay, czyli system, z którego na co dzień korzysta masa kierowców. Również tutaj Apple zdecydował się na wprowadzenie kilku usprawnień, które dotyczą wyglądu i dodają zupełnie nowe możliwości, takie jak długo oczekiwane widżety. Jak to wygląda na żywo? Sprawdziłem wszystkie nowości dla was.