Nowy lokalizator Apple'a będzie genialny. AirTag 2 jest gotowy

Trzecia zmiana dotyczy kwestii bezpieczeństwa. AirTag 2 ma zostać wyposażony w głośnik, który będzie trudniejszy do zmodyfikowania lub wyciszenia. To bezpośrednia odpowiedź na problem wykorzystywania lokalizatorów do stalkingu. W sieci pojawiały się poradniki, jak dezaktywować głośnik w pierwszej generacji urządzenia, co pozwalało na ciche podrzucenie go ofierze. Głośniejszy i lepiej zabezpieczony moduł dźwiękowy ma skuteczniej alarmować o obecności niechcianego trackera.