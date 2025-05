Jak zrezygnować z Wizz Discount Club i odzyskać pieniądze? Wizz Air tego nie ułatwia

Odzyskanie pieniędzy nie jest wcale takie proste, jak sugerują to wiadomości e-mail wysłane przez firmę w dniach 30 kwietnia i 12 maja 2025 r. Wizz Air sugerował kontakt z Call Center, co potwierdził asystent na chacie. Problem w tym, że dodzwonienie się do żywej osoby wymaga determinacji, gdyż infolinia Wizz Air robi wszystko, by zniechęcić do załatwienia sprawy (no i np. informuje, iż inkasuje po 15 eu od pasażera za udzielenie pomocy ws. lotów tym kanałem).