Ten dron osiąga prędkość 5 machów. Już trwają testy

Niedawno spółki Stratolaunch oraz Ursa Major poinformowały, że przeprowadziły testy autonomicznego drona Talon-A2. Pojazd został wystrzelony z użyciem samolotu transportowego Stratolaunch 35. Jego prędkość osiągnęła 5 machów – oznacza to, że jest on pierwszym, w pełni odzyskiwalnym, hipersonicznym statkiem powietrznym USA od czasów programu X-15 z lat 60. Co więcej – dron nie tylko przyspieszył do pięciokrotności prędkości dźwięku, lecz także samodzielnie wylądował.