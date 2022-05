Ostatecznie jednak firma Stratolauch zmieniła właściciela, który z kolei zmienił plany co do przeznaczenia samolotu. W 2020 roku ogłoszono, że Roc będzie służył do testowania pocisków hipersonicznych między innymi dla armii amerykańskiej. Teraz wielkimi krokami zbliżamy się do realizacji tego celu. Jeżeli wszystkie testy w najbliższych miesiącach przebiegną prawidłowo, to Roc oraz Talon będą gotowe do służby w drugiej połowie 2023 r.