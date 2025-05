Chociaż na rozstrzygnięcie aukcji 5G czekaliśmy aż do końcówki 2023 r., to sieć 5. generacji działa w naszym kraju już od 2020 r. Operatorzy uruchomili ją na pasmach, które były wykorzystywane wcześniej na potrzeby LTE. Pierwszy był Plus. Potem pojawiło się również 5G w paśmie C, dzięki któremu sieć mobilna znacznie przyspieszyła.