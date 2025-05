Największymi przegranymi tej kampanii prezydenckiej są media głównego nurtu

Już dziś to, jaką kolejną aferę opublikuje na swojej jedynce Gazeta Wyborcza piórem totalnie dookreślonego dziennikarza, który lubi się powyzywać i poprzepychać z posłami ze znienawidzonej partii, lub to, co napisze wieloletni naczelny najbardziej opiniotwórczych tygodników na Twitterze, ma znaczenie o tyle, że algorytmy Big Techów wrzucą to w swoją maszynkę do mielenia zasięgów, co doprowadzi do rozmydlenia przekazu i zadziała odwrotnie niż zamierzenia autorów.