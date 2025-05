Największy światowy łowca dezinformacji na X? Malutki startup robiący antywirusa

Rozszerzenie do przeglądarki Web3 Antivirus działa jak ochronna warstwa między użytkownikiem a zagrożeniami, które może napotkać w przestrzeni web3 (głównie kryprowaluty). Narzędzie to potrafi zatrzymać transakcję, przeanalizować ją i przedstawić raport oceny ryzyka w ciągu zaledwie 2 sekund, precyzując, co może się stać źle, jeśli użytkownik zatwierdzi transakcję. W3A jest w stanie wykonywać backtrace stosu wywołań, co pozwala na głęboką analizę potencjalnych zagrożeń.