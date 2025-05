Na pokładzie tego lotniskowca nie ma ludzi. To czyni go groźnym

Lotniskowiec HCX-23 Plus ma być kompleksowym systemem przygotowanym do walki, który może działać w operacjach rozpoznania, zakłóceń elektronicznych, kontroli przestrzeni powietrznej i precyzyjnych uderzeń. W jego konstrukcji przewidziano modułowe przestrzenie ładunkowe i możliwe pionowe wyrzutnie, co sugeruje możliwość szybkiego dostosowania okrętu do różnych misji.