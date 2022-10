Lotniskowce wracają w wielkim stylu. Kolejny kraj stawia na te okręty

W przeciwieństwie do klasy Dokdo, lotniskowiec CVX będzie miał przestrzeń wewnętrzną przystosowaną do przechowywania i konserwacji samolotów. Pokład lotniczy nie będzie całkowicie płaski. Na dziobie znajdzie się tak zwana skocznia narciarska ułatwiająca samolotom krótki start. Co ciekawe na burcie okrętu znajduje się mały pokład dla dronów.