Intel obniżył ceny najnowszych procesorów. To jak, teraz jesteś w stanie zrezygnować z AMD?

Najnowszy Intel Core Ultra 7 265K w cenie ok. 1300 zł wygląda na naprawdę solidną propozycją do gier i do aplikacji. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w podobnej cenie kupimy konkurencyjny procesor AMD Ryzen 7 9700X wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków. Mimo że czip na papierze prezentuje się słabiej, w wielu grach przewyższa propozycję Intela. No i do tego bazuje na platformie AM5, która ma być wspierana co najmniej do 2027 roku.