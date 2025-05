InPost obniżył cenę paczek. Wystarczy parę klików, by skorzystać

W przypadku przesyłki XS wyślemy najmniejsze paczki o rozmiarach 4 x 23 x 40 cm do 3 kg - czyli np. książki i rzeczy z drobniejszymi kartonami. Dla gabarytu A mamy większą wygodę - maksymalne wymiary przesyłki to 8 x 38 x 64 cm i waga do 25 kg. Natomiast dla promocyjnych przesyłek zagranicznych również skorzystamy ze skrytki w gabarycie A - usługa pozwala na wysyłanie paczek do 7 krajów Europy - Hiszpanii, Portugalii, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga i Włoch.